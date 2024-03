Il Monza ribalta il girone A della eSerie A

Delusione Bologna ed Empoli

Fuori dal podio Fiorentina e Lecce, ancorate rispettivamente al quarto e al quinto posto con nove punti, mentre a chiudere la classifica ci pensano Bologna ed Empoli. Appena tre punti per i rossoblù, ma i toscani fanno ancora peggio: zero punti. Un inizio completamente da dimenticare: servirà invertire la rotta quanto prima.

Il format della eSerie A di EA Sports FC 24

Il format, in ogni caso, non prevedeva nessuna eliminazione. Sulla tabella di marcia ci sono i playoff del 18 aprile e le Final Eight del 19 aprile, che prevedono un Bracket a singola eliminazione a partire dagli ottavi. Le quattro squadre qualificate alle semifinali otterranno un pass per la UEFA eChampions League, con le due squadre qualificate alla finale si contenderanno lo scudetto virtuale ed otterranno entrambe un pass per l’FC Pro World Championship. Il prossimo appuntamento con la eSerie A di EA Sports FC 24 è cerchiato in rosso sul calendario: si tornerà in campo il 19 e 20 marzo con le ultime sfide del Girone B. Continua a leggere su EsportsMag.