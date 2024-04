La Juventus non sbaglia: avanti in eSerie A

Monza e Udinese già alle Final Eight

Superata la fase a gironi, le 14 partecipanti hanno incrociato i loro destini nei playoff con un piccolo vantaggio per Monza e Udinese. Le due squadre erano già qualificate alle Final Eight per aver chiuso al primo posto nei rispettivi gironi, ma si sono affrontate nel Winners Challenge per determinare semplicemente il lato del tabellone preferito. Ci ha pensato Lucio “Hhzers” Vecchione del Monza a vincere di misura, battendo di misura Gabriel Antonini dell’Udinese con il risultato di 3-2.

Juventus e Torino per lo scudetto virtuale

Nel primo match dei playoff, invece, ci ha pensato la Fiorentina di Francesco “Virgil” Allocca a mandare al tappeto la Salernitana di Tiago “Darkley” Pires: 2-1 il finale al termine di una partita tirata. Equilibrio è la parola giusta anche per Genoa e Frosinone, con Oliver “OliBoli” Uttgren che va sotto nel punteggio, recupera e piazza la freccia a sinistra nel 4-3 finale contro Fabio Rabi. Soffre più del dovuto Danilo “Danipitbull” Pinto di Juventus Dsyre. Il player bianconero, in ogni caso, non perde mai la calma e da campione lavora ai fianchi dell’Empoli fino al 3-2. Tutto facile per il Torino di Luca “Luconegua” Guarino nel 6-2 contro il Sassuolo, così come per Francesco “Obrun” Tagliafierro dell’Hellas Verona che sbriga la pratica Bologna con un netto 4-0. Cosimo Guarnieri del Cagliari, infine, ha staccato il pass per le Final Eight nel 2-1 contro il Lecce. Appuntamento, dunque, a venerdì 19 aprile per l’assegnazione dello scudetto virtuale. Continua a leggere su Esportsmag per conoscere il tabellone delle Final Eight.