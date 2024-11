eSerie A, arrivano Goleador e Dazn

Lega Serie A e Goleador, brand del gruppo Perfetti Van Melle, hanno annunciato l’ingresso del brand come title sponsor della competizione per la eSerieA 2025. Iconico marchio della doppia caramella gommosa, la Goleador diventa così sponsor della competizione virtuale organizzata da Lega Serie A, giunta alla sua quinta edizione.

Un gradito ritorno

Dopo aver sponsorizzato il Best Goal Award nella scorsa stagione, il brand Goleador sarà ora a fianco della eSerieA nel corso di tutta la competizione, così come negli eventi, i Roadshow, le lezioni della eSerie A Academy e le fiere in cui il campionato di esport sarà protagonista. Un percorso comune che dunque cresce e si rafforza, forte di tutti quei valori positivi che il calcio sa trasmettere e che fanno parte della legacy di Goleador. Anche in questa stagione il canale Twitch “SerieA” racconterà tutte le fasi del campionato e, novità di quest’anno, DAZN sarà licenziatario ufficiale esclusivo della eSerie A Goleador. Per annunciare in grande questa importante partnership, il 23 novembre eSerie A e Goleador saranno presenti alla Milan Games Week, ospiti dell’esclusivo stand di Moonryde.

Un legame naturale

“Siamo molto soddisfatti di accogliere, attraverso il brand Goleador, un’azienda di assoluta eccellenza come Perfetti Van Melle tra i nostri partner – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Da subito siamo stati convinti che la eSerie A e il marchio Goleador avessero un legame naturale, rappresentato dalla passione delle generazioni più giovani e dai valori di partecipazione, divertimento e condivisione che animeranno anche quest’anno tutto il torneo”. Dello stesso avviso Corrado Bianchi, Amministratore Delegato Perfetti Van Melle Italia: “Siamo orgogliosi di essere nuovamente a fianco di una realtà chiave del mondo calcistico virtuale come eSerie A. Con entusiasmo iniziamo questo nuovo capitolo della nostra collaborazione, che siamo certi racchiuderà tutto il bello del calcio: passione, lealtà e sportività, valori che da sempre rappresentano anche Goleador. Uno schema che, partita dopo partita, non smette di essere vincente”.