La Lega Pro punta sull'esports: torna la eSerie C

Lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara è stato il teatro della presentazione del campionato di eSerie C 2024 , la competizione esports con licenza ufficiale Electronic Arts di EA Sports FC 24. A sorteggiare le squadre che compongono i gironi, prima fase del torneo, l’ex calciatore della Spal Emanuele Cancellato. Il progetto di Lega Pro in collaborazione con WeArena, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un modello innovativo e di successo. Il campionato eSerie C della scorsa stagione, infatti, ha raggiunto 13.5 milioni di persone e ottenuto 50.000 visualizzazioni nelle dirette streaming con 25.000 utenti unici.

Marani convinto del progetto esports

Un progetto che segue l’onda della eSerie A, con Matteo Marani che crede fortemente nell’esports per ridurre le distanze con i più giovani: “Crediamo molto nell’evoluzione digitale del calcio – le parole del Presidente di Lega Pro – e vogliamo esserne protagonisti. Non è più possibile immaginare un calcio statico, immutabile, ma è necessario essere al passo con i tempi. Lavoreremo per innovare, modernizzare e coinvolgere di più giovani, tifosi e appassionati”.

Numeri pazzeschi e fenomeno in crescita

Al termine del sorteggio, intanto, i team esports di Spal e Torres hanno anticipato la sfida tra le due squadre a colpi di pad sul rettangolo verde virtuale di EA Sports FC 24. L'impegno di Lega Pro e WeArena Entertainment apre nuove strade per l'inclusione e l'aggregazione attraverso il potere unificante dello sport rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di modernizzazione e digitalizzazione già intrapreso. Allo stato attuale, più di mille i ragazzi candidati per entrare a far parte del progetto di Lega Pro. Numeri che certificano l'impatto positivo dell'iniziativa.