Lnd, due nuove competizioni in arrivo

Si terrà presso la sede centrale della Lega Nazionale Dilettanti a Roma, lunedì mattina 20 febbraio, la conferenza stampa di presentazione della LND eCup , giunta alla sua terza edizione e dell’eFemminile, in procinto di vivere invece la sua quarta stagione e-sportiva. Le iscrizioni, completamente gratuite, per partecipare alle due competizioni calcistiche in digitale sono ancora in corso e formalizzabili sul sito ufficiale fino al prossimo 18 febbraio per quanto riguarda la Lnd eCup e fino al 3 marzo, per l’ eFemminile .

Grande partecipazione per le competizioni della Lnd

Sono ad oggi 50 le adesioni per disputare l’eCup, il torneo che adotta una formula di svolgimento vicina all’inglese Fa Cup. I team di calcio virtuale rappresentanti Società dilettantistiche, dalla Serie D alla 3^ categoria, competeranno infatti con quelli provenienti dall’area professionistica (Serie A, B e C), in modalità Pro Club 11 vs 11, fin dalle prime battute. La manifestazione si svolgerà su piattaforma PlayStation 5 – Fifa 23, a partire dal prossimo mercoledì 22 febbraio e sono già pronte a scendere in campo, al cospetto delle tante squadre dell’area dilettantistica, Udinese, Empoli, Hellas Verona, Cagliari, Palermo, Catanzaro, Carrarese, Pontedera e Piacenza.I match si disputeranno ogni mercoledì a partire dalle 21:30.

Esports in rosa

Il torneo digitale dedicato alle Società di calcio femminile, vinto dal Cagliari nell’ultima edizione, conferma il format di partecipazione con l’apertura ai team esports “in rosa”, dalla Serie A, alla Terza Categoria. La formula prevede in questo caso l’utilizzo di squadre di calcio femminile, sia nazionali che di club. Ogni società potrà scegliere quella più simile ai propri colori sociali in modalità 1 vs 1. La rosa potrà essere composta da più calciatrici in modo da alternarsi a piacimento durante le giornate di campionato. In campo ogni martedì, sempre alle ore 21:30. Ufficiali ad oggi le partecipazioni di Cagliari, Barletta, Hellas Verona, Romulea, Sambenedettese, Sant’Egidio, Trastevere e Brescia. Per entrambe le competizioni sono previste dirette sul canale Twitch ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti con le telecronache di Marco Brandino, Lorena Rusu ed Enrico Coviello.