L'esports centrale per la Lega Nazionale Dilettanti

La stagione e-sportiva 2022/2023 della Figc – Lega Nazionale Dilettanti è pronta a dare il fischio d’inizio ad altre due ormai, storiche, competizioni di calcio virtuale che vanno ad aggiungersi alla eSerieD . Per arricchire l’offerta della Lnd Esport, destinata alla vasta community di riferimento, alle Società di calcio dilettantistico e non solo, si accendono infatti i riflettori sulla Lnd eCup e l’ eFemminile , la competizione dedicata al calcio femminile virtuale. Entrambe, la prima al via il prossimo 22 febbraio e la seconda il 7 marzo, vedranno confrontarsi realtà provenienti da tutte le categorie del calcio italiano e coinvolgeranno altri 1000 appassionati di Pro Club in rappresentanza di quasi 70 Società.

L'esports come strumento di promozione

Le due competizioni, unitamente ad un confronto sullo stato dell’arte dell’attività Lnd nel calcio virtuale, sono state al centro dell’attenzione di una conferenza stampa di presentazione. Il presidente Christian Mossino ha ricordato come la struttura si sia già attivata per incardinare lo status dei giocatori di calcio virtuale all’interno del sistema informatico federale e, come questa attività, rappresenti un medium importante per avvicinare tanti giovani, per raggiungere e coinvolgere migliaia di persone che non hanno la possibilità di praticare calcio reale, e veicolare principi e valori delle Società calcistiche e della grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti.

Numeri in aumento

Santino Lo Presti, invece, ha ricordato i numeri in vertiginoso aumento delle società partecipanti, la trasversalità della provenienza dei club e lo sviluppo nel territorio grazie all’impegno dei Comitati Regionali che hanno sposato il progetto con entusiasmo: “Potevamo già allargare la nostra presenza su tutta l’Italia - le sue parole -, ma ci teniamo a crescere con gradualità per dare il tempo ad ogni realtà regionale di acquisire mezzi e consapevolezza. Le iniziative sono tante, gli orizzonti infiniti, questa disciplina punta al coinvolgimento per includere tutti senza distinzioni”.

Lnd e Figc: linea comune

Giovanni Sacripante ha sottolineato l’unione d’intenti tra la Lega Nazionale Dilettanti e Figc: ”Mi è piaciuto fin da subito il coraggio della Lnd che si è immersa in questo mondo con entusiasmo, progettualità e tanta voglia di fare conseguendo, fin da subito, risultati pregevoli. Condivido il pensiero di Lo Presti e Mossino quando ricordano che l’80% dei praticanti esports sono millennials ed appartengono alla generazione Z. Un aspetto che rende questa pratica di grande importanza per coinvolgere quell’audience che sarà protagonista nel prossimo futuro. Se non intercettiamo i desideri dei giovanissimi, perdiamo una grande occasione”.

Esports in rosa

Il calcio femminile è coinvolto nella quarta edizione della competizione. Il torneo digitale dedicato alle società di calcio femminile, vinto dal Cagliari nell’ultima edizione, conferma anch’esso il format di partecipazione con l’apertura ai team esports in rosa dalla Serie A alla Terza Categoria. La kermesse eFemminile, con fischio d’inizio il prossimo 7 marzo, brinda quindi alla sua quarta edizione. Soddisfatto il segretario Patrizia Cottini: ”Il Campionato ha riscosso fin da subito grande entusiasmo tra le società e soprattutto tra le calciatrici. È stato svolto un lavoro incredibile in poco tempo. Lo sport può essere virtuale, ma l’impegno organizzativo è reale”. L’occasione ha, dunque, rappresentato un importante momento di condivisione e confronto, tra diversi attori coinvolti nel progetto di sviluppo della disciplina in ambito federale. Lnd eCup ed eFemminile vanno così ad impreziosire, con le loro riconferme, una stagione ricca di impegni.