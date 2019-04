FIFA19, impresa Pro2Be: Daniele Tealdi e ErCaccia98 qualificati per Bucarest

Nello swiss round di Sabato e Domenica, i due players si sono imposti con un punteggio di 6 vittorie e 2 sconfitte, che gli ha dato accesso alla fase finale del lunedì di Pasquetta. Nella fase finale, ErCaccia98 ha battuto il pro player dello Sporting Lisbona RastaArtur, con due sorprendenti vittorie. Nel secondo match, invece ha affrontato il giocare dei Mkers, IcePrinsipe: il primo match è stato vinto da Daniele con un punteggio di 2-1, ma nel ritorno Raffaele Cacciapuoti recupera e nell’ultima partita decisiva fissa il risultato sul definitivo 4-1. Infine, nell’ultima partita valida per il torneo, l’italiano ha affrontato DamieHulk della Roma eSports, e con uno straordinario score di 2-0 si è qualificato all’evento live della città rumena.

Invece, dall’altra parte del bracket, Dagnolf, ha trovato non pochi problemi. Se infatti il primo round era agevole contro l’olandese Jensvdfier del team Gullit, nel match successivo si è trovato il connazionale Cosimo Guarnieri del team Denuzzo, nonché n 33 al mondo della classifica dei Global Series Playoff. Anche qui con una prestazione da grande vincente Dagnolf supera Cosimo Guarnieri e vola al match decisivo contro lo spagnolo jracule10. Nell’ultimo match, uno straordinario Mbappè in versione TOTY trascina Daniele all’ultimo evento competitivo di Maggio di FIFA19.

Questi due grandi risultati confermano la terza qualifica consecutifva di Dagnolf ad un evento EA e la prima in assoluto di ErCaccia98. Raffaele Cacciapuoti, soprannominato ErCaccia98, ha commentato: “È un sogno che si realizza. Al terzo bracket della stagione sono riuscito finalmente ad arrivare in fondo. Ho giocato molto bene ed ho fatto un salto di qualità mentale, cosa che mi era mancata negli scorsi Qualifiers. Raggiungere il live, dopo aver affrontato dei mostri sacri, mi rende ancora più orgoglioso. Ringrazio infine pubblicamente Vincenzo Cipolla per il costante supporto."

Daniele Tealdi ha affermato: “Sono molto contento, tre di fila sono tante! Sto giocando benissimo e sono quindi consapevole della mia forza, complimenti anche a Raffaele che ha giocato alla grande. Peccato aver incontrato alcuni italiani in questa fase eliminatoria, ma adesso tocca concentrarsi per fare bene agli eventi".

Vincenzo Cipolla, Esports Scout di Pro2Be, ha dichiarato: “Questo successo di Raffaele non mi ha sorpreso più di tanto. Sin da subito, ancora prima del suo ingresso nel nostro talent lab, ho visto in lui delle ottime qualità su cui bastava lavorarci. Adesso arriva una meritata qualificazione all’evento di Bucarest, dove vi parteciperemo non solo come semplici outsider.”

Alessandro Brandi, coach di Pro2Be eSports, ha commentato: “La terza qualifica di fila rappresenta qualcosa di incredibile, Daniele ha raggiunto un livello altissimo, può misurarsi con i migliori 30-40 al mondo. Nella fase online ha sfidato players che hanno già partecipato a diversi eventi live. Faccio i complimenti anche a Raffaele ed a tutto lo staff di Pro2Be: l’aver ottenuto due qualifiche su quattro posti disponibili è fuori dal comune!"

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi