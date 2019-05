Il Toro sbarca negli eSports: Ecco la Torino FC eSports Cup

Nel comunicato stampa si legge che il team calcistico organizzerà un evento eSports durante le ultime settimane di Maggio. Ad esso parteciperanno i primi 128 giocatori che si sono registrati sul sito ufficiale della competizione, che dopo solamente due ore è stato mandato sold out. Nei vari match si potrà utilizzare esclusivamente la squadra del Torino FC.

Il torneo si svolgerà in due fasi e nel weekend del 25 e 26 Maggio con il seguente programma:

Sabato 25-dalle 13 in poi inizierà il torneo partendo dai 64esimi di finale fino ai quarti di finale, presso il centro commerciale Le Gru di Grugliasco.

Domenica 26-Dalla mattina e prima della partita di campionato Torino-Lazio, si svolgeranno le partite delle semifinali e della finale, con la premiazione in campo del vincitore, che diventerà il primo giocatore eSport della società granata.

Il torneo indetto dal Torino potrebbe essere uno dei primi eventi eSport del club di Serie A ma molto probabilmente sarà fatto per testare l’ingresso nel mondo degli eSports, dato da regolamento l’utilizzo del proprio team virtuale e non l’uso della piattaforma competitiva di FIFA Ultimate Team. Motivo per cui la squadra vorrà scegliere il miglior giocatore senza aiuti sulla carta, o solo per provare ad entrare in un mondo fatto ancora di luci ed ombre per le squadre della Serie A?

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi