Diego Demme: al Napoli un professionista di FIFA

La notizia è ufficiale dal qualche giorno, il Napoli ha aver raggiunto un accordo con il Lipsia per l'acquisto del centrocampista tedesco Diego Demme. Il ragazzo rappresenta un ottimo acquisto per la società del presidente De Laurentiis, porterà quantità e qualità in mezzo al campo e forse potrà risollevare una squadra che sembra un po' demotivata. Oltre al campo di calcio, l'acquisto di Demme è importante anche per gli appassionati di esports, visto che è da poco diventato un professionista di FIFA 20.

Un legame forte con l'Italia

Diego Demme ha delle chiarissime origini italiani, infatti già il nome dovrebbe farci capire il suo legame con il nostro paese. É figlio di un emigrato calabrese (trasferito in Germania da giovane) che è un grandissimo tifoso del Napoli. A dimostrazione di ciò basti pensare al nome del calciatore, che è chiaramente un omaggio a Maradona. Il padre di Diego ha sempre sperato che il figlio potesse un giorno giocare con la casacca azzurra, adesso il sogno potrebbe essere diventato realtà. Dal punto di vista tecnico, Demme s'ispira moltissimo a Gattuso (che sarà il suo allenatore), suo idolo fin dalla tenera età. É un centrocampista di quantità, un guerriero che corre per novanti minuti e che marca tutti i suoi avversari.

La carriera negli esports

Da ottobre del 2019, Diego ha iniziato un'altra carriera che sta portando avanti con successo: quella di atleta esportivo. Infatti è stato inserito nel team che rappresenta il Lipsia nella e-Bundesliga, insieme ad altri due professionisti dei campi virtuali. I suoi compagni hanno sempre elogiato il suo talento con il pad in mano, confessando che le partite contro di lui sono sempre combattutissime. Chissà se il Napoli coglierà la palla al balzo e se si gettà nel mondo degli esports, sicuramente Diego Demme potrebbe essere una buona scusa per la socità campana, visti anche i forti investimenti che stanno facendo già Roma e Juventus.