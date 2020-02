La Lega annuncia la eSerie A TIM!

Attraverso un annuncio ufficiale pubblicato sulla pagina Twitter della Lega, sono state rese note le prime informazioni riguardo l'attesissima eSerie A Tim!

La eSerie A Tim sarà la controparte virtuale di uno dei campionati più belli e seguiti di tutto il mondo, al quale parteciperanno tutte le maggiori realtà della scena calcistica italiana, e che dovranno prepararsi alle sfide che si disputeranno sia su Pro Evolution Soccer che su FIFA e che serviranno a celebrare la squadra che verrà premiata con il titolo di campione d'Italia 2020.

Il campionato, organizzato dalla Lega Serie A in collaborazione con Infront e PG Esports, verrà giocato esclusivamente su Play Station 4. In merito a questa importante novità per tutta la scena esport italiana, l'Amministratore Delegato della LEGA Luigi De Siervo ha affermato: "È per noi un grande piacere presentare la eSerie A TIM. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni. Tutti gli appassionati potranno ora seguire un nuovo Campionato e i più bravi potranno rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad per decretare il Campione della eSerie A TIM".

Al torneo, almeno alla fase di qualificazione, potrà partecipare chiunque: la nuova eSerie A TIM sarà infatti divisa in due parti: durante la prima si terranno i percorsi di selezione, ovvero dei tornei di qualificazione online (chiunque si potrà iscrivere, basta accedere alla sezione tornei del sito pge.gg) validi per decretare i partecipanti della seconda ed ultima fase della stagione.

Durante l'ultima fase infatti, si terrà un campionato vero e proprio, composto da gironi, fase playoff e finali live che si terranno il prossimo Maggio, quando verranno premiati, durante uno specifico evento dal vivo, i nuovi Campioni d'Italia della eSerie A TIM.

Ancora qualche dubbio sulle partecipanti, anche se negli ultimi giorni sono arrivate delle importanti conferme per l'Atalanta, con la società bergamasca che ha deciso di unire le proprie forze su PES e FIFA ai Samsung Morning Stars, una delle più titolate realtà italiane degli esports che si prepara cosi ad una nuova ed elettrizzante avventura insieme alla Dea. Per i neroazurri, anche se non vi sono ancora delle dichiarazioni ufficiali, dovrebbero giocare Danipitbull per FIFA e JC_STUNNER_90 per PES.

Presto si terranno anche le selezioni per l'Udinese che andranno in scena 11 e 12 febbraio nell’auditorium della Dacia Arena (Viale dello Sport, Udine), sia per “FIFA20” che per "eFOOTBALL PES 2020". Da questi tornei di qualificazione conosceremo i nomi dei giocatori che rappresenteranno i bianconeri di Udine nell'imminente prima edizione della eSerie A TIM.

Presto dovremmo anche ricevere degli aggiornamenti riguardo la situazione dell'Inter, che secondo le ultime indiscrezioni che circolano in rete potrebbe essere ormai prossima ad annunciare l'accordo di collaborazione con il Team QLASH del noto campione di Poker Luca Pagano, altra celebre ed importante realtà della scena esportiva che potrebbe cosi andare a siglare il proprio impegno anche nel nuovo campionato esport italiano dedicato ai giochi sul calcio.