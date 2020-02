Presentato il progetto esport dell'Udinese, alla Dacia Arena

UDINE - Per la nascita della lega eSerie A TIM (prevista per il 23 Marzo), il vicepresidente dell'Udinese Calcio, Stefano Campoccia, ha presentato il progetto Udinese esports nella cornice dell'auditorium della Dacia Arena.

Il progetto prevede la formazione di una squadra di quattro professionisti che parteciperanno alla lega e rendere la Dacia Arena uno stadio multifunzionale, luogo ideale sia per la community esport che per gli eventi di rilevanza nazionale ed internazionale.

La presentazione è stata effettuata in apertura di un torneo esport con oltre 100 iscritti, nel teatro della Dacia Arena.

Le parole di Stefano Campoccia

“Sono entusiasta del progetto e dell’evento che è stato un vero successo ed è solo il primo step del nostro impegno in questo settore. Da consigliere di Lega Serie A ho fortemente voluto e seguito da vicino la genesi della nuova eSerie A TIM e sono orgoglioso di come l’Udinese abbia subito messo in campo tutti gli sforzi necessari e grande professionalità per avviare in maniera strutturata un progetto che vada oltre l’evento di oggi e il campionato ufficiale. Il tutto con l’obiettivo della creazione di una community di giovani appassionati di gaming che guardi anche oltre l’ambito calcistico, abbinando, parallelamente, una corretta educazione ad un sano stile di vita che preveda anche la pratica sportiva. E, per tutto ciò, la Dacia Arena è la location ideale”

Insieme ad H-FARM (una piattaforma che supporta ed educa l'imprenditoria verso il mondo digitale. nda), i quattro giocatori potranno partecipare ad un corso con obiettivo l'educazione verso una cultura sana ed equilibrata intorno agli esport, oltre che a far conoscere le opportunità legate a questo settore.

"UDY" è il nuovo brand presentato per l'occasione. Brand diretto al pubblico giovane che guarda anche oltre il mondo del calcio giocato.