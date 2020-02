eSerie A TIM: ecco i gironi ufficiali!

Sono stati da poco pubblicati tutti i dettagli sulla prima stagione della eSerie A Tim, manifestazione esportiva che vedrà protagoniste 18 delle 20 squadre della Serie A italiana.

A dare queste informazioni è stata direttamente la LEGA Serie A dal suo profilo Twitter, che attraverso due brevi video teaser ha svelato tutte le partecipanti dei 4 gruppi della prima fase sia per FIFA che per PES.

Partendo dal primo gioco citato, scopriamo quindi che per il campionato di FIFA (valido come qualifier per le Global Series) avremo:

Gruppo 1: Cagliari, Udinese, Milan, Inter e Torino FC

Cagliari, Udinese, Milan, Inter e Torino FC Gruppo 2: Roma, Hellas Verona, Fiorentina e Sassuolo.

Roma, Hellas Verona, Fiorentina e Sassuolo. Gruppo 3 : Lazio, Atalanta, Genoa e Lecce

: Lazio, Atalanta, Genoa e Lecce Gruppo 4: Sampdoria, Parma, Bologna e SPAL

Assente ovviamente da questa competizione la Juventus, che giocherà solamente nel campionato riservato a PES, oltre al Brescia ed al Napoli che hanno invece deciso di saltare la prima edizione della eSerie A TIM.

Per quanto riguarda gli appuntamenti e le date del campionato di FIFA, si segnala che la prima fase (chiamata "Group Stage"), si giocherà nei weekend del 23/24 e del 30/31 Marzo, mentre circa un mese dopo, durante il primo fine settimana di Maggio, si terranno i playoff ufficiali della eSerie A TIM FIFA.

Leggermente diverso il percorso che andrà seguito per la eSerie A Tim di Pro Evolution Soccer (in cui cambiano anche i vari abbinamenti dei gironi), con la fase Group Stage che si terrà durante i due weekend del 6/7 e del 13/14 di Aprile, con i playoff fissati per 11 e 12 Maggio.

Queste saranno invece i gironi del campionato di PES:

Gruppo 1: Juventus, Milan, SPAL, Genoa e Torino FC

Juventus, Milan, SPAL, Genoa e Torino FC Gruppo 2: Lazio, Hellas Verona, Bologna e Sassuolo

Lazio, Hellas Verona, Bologna e Sassuolo Gruppo 3 : Cagliari, Atalanta, Parma, Roma e Lecce

: Cagliari, Atalanta, Parma, Roma e Lecce Gruppo 4: Sampdoria, Udinese, Inter e Fiorentina

Al termine delle due fasi playoff, l'appuntamento per entrambi i tornei sarà fissato per il 2 Giugno, giorno in cui si svolgerà l'evento finale con la Top8 dei due campionati, dal quale verranno incoronate e celebrate le prime 2 squadre Campioni d'Italia della nuova eSerie A (una per Fifa ed una per PES).