Collaborazione tra Outplayed e Hellas Verona per l'eSerie A Tim

Il campionato andrà a coinvolgere 18 delle 20 squadre della Serie A (tutte tranne Napoli e Brescia) che dovranno affrontarsi sia nel circuito competitivo dedicato a FIFA e Pro Evolution Soccer (in cui gioca anche la Juventus).

Tra le partecipanti vi sarà quindi anche l’Hellas Verona, che presenzierà nella prima edizione della eSerie A TIM in collaborazione con la squadra degli Outplayed, storica realtà italiano degli eSports. In campionato, le avversarie del Verona saranno rispettivamente Roma, Fiorentina e Sassuolo nella eSerie A giocata su FIFA, mentre dovrà sfidare Bologna, Sassuolo e Lazio nella eSerie A dedicata al titolo eFootball PES 2020.

Molto soddisfatto dell’accordo il co-proprietario di Outplayed Esports Simone Benedetti, che ha dichiarato: “Siamo molto onorati e felici di questa partnership. L’Hellas Verona si è subito dimostrata una società lungimirante e propositiva verso il mondo degli eSports e dei giovani. La eSerie A TIM è una grande opportunità per il nostro settore e non vediamo l’ora di affiancare l’Hellas Verona nel suo percorso“.

Molta soddisfazione anche in casa dell'Hellas Verona, con il manager della squadra Marco Pistoni che ha così salutato la nuova collaborazione con gli Outplayed: “La eSerie A TIM è una competizione innovativa che porta il calcio italiano in una nuova dimensione. Gli eSports stanno diventando una realtà sempre più importante e rilevante, per questo abbiamo deciso di scendere in campo con Outplayed, un partner strutturato e preparato per affrontare assieme all’Hellas Verona questa nuova sfida in un mondo giovane e dinamico».