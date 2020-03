La Fiorentina svela la sua squadra con Hexon eSports

A giocare per la Fiorentina saranno Giovanni “Giovhy69” Salvaggio e Angelo “Tipolosco319” Giannino, rispettivamente per FIFA e PES, la cui avventura inizierà il 23 marzo, quando il campionato di FIFA avrà ufficialmente inizio. In questo torneo la Fiorentina dovrà vedersela contro Roma, Hellas Verona, Fiorentina e Sassuolo mentre nel campionato di PES dovrà sfidare Inter, Sampdoria ed Udinese.

La Fiorentina sarà affiancata da Hexon eSports, realtà della scena italiana di FIFA che andrà ad impegnarsi nel più importante campionato di calcio virtuale italiano.

Joe Barone, il Direttore Generale della Fiorentina, ha dichiarato: “L’ingresso negli eSports rappresenta un ulteriore passo in avanti per il nostro Club che vuole essere sempre più orientato al mondo digital e agli sport elettronici che tanto coinvolgono le giovani generazioni a livello globale. Con il supporto di una realtà giovane e di successo come Hexon costruiremo un team competitivo che valorizzi i colori viola tra le community internazionali appassionate di eSports e le avvicini alla Fiorentina”.