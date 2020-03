Covid-19: si ferma anche la eSerie A Tim

Nelle ultime settimane, a causa del Coronavirus, il mondo dell'esport sta cancellando tantissimi eventi che si dovevano svolgere nei prossimi mesi, tra questi l'esordiente eSerie A Tim.

Infatti il colosso canadese Electronic Arts, dopo la sospensione del 9 marzo della fase di draft (sempre per via del COVID-19), ha rinviato a data da destinarsi il campionato Italiano di calcio virtuale, che sarebbe dovuto iniziare il 23 del mese in corso. Alle domande rivolte alla EA riguardo alla sospensione immediata della lega, quest'ultimi hanno risposto: "Abbiamo deciso di sospendere la eSerie A Tim, così come tutti gli eventi organizzati da EA Sports per prevenire la salute di giocatori ed organizzatori del torneo".

Questa decisione della Electronic Arts mette in grande difficoltà organizzativa quello che era il calendario di tutti gli eventi di Fifa da Marzo fino alla fine della stagione, ma data la situazione, ormai mondiale, di emergenza, la decisione sembra quella più ovvia e ragionevole da mettere in atto.