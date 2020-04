School eLegue: quando la scuola scommette sull'esport

La School eLegue è una competizione esport, senza scopo di lucro, disputata su FIFA 20 e dedicata a tutti gli studenti degli Istituti Scolastici della Regione Lazio.

Questo progetto culminerà con una fase finale disputata all'interno dello Spazio Attivo di Lazio Innova, ma sarà anche un'occasione importante per analizzare e approfondire, grazie a vari esperti del settore, quelli che sono le opportunità economiche, i numeri e lo sviluppo futuro del mondo esport.



Durante questo periodo difficile, in cui i ragazzi sono obbligati a stare a casa, il progetto School eLegue vuole rappresentare uno spazio in cui gli studenti possono imparare e passare il tempo facendo crescere in modo costruttivo quella che è una delle passioni più frequenti tra i giovani.



L'evento inizierà ufficialmente sabato 2 maggio, dalle ore 14, con la prima tappa di qualifiche online che vedrà sfidarsi 128 Studenti.

Per iscriversi basterà avere tra i 16 e 19 anni, appartenere a uno degli Istituti Scolastici del Lazio. All'evento finale che si disputerà a Zagarolo presso lo Spazio Attivi di Palazzo Rospigliosi, la data è ancora da definire, si sfideranno i migliori 4 di ogni tappa.



Le iscrizioni sono aperte da giovedì 16 aprile dalle ore 18:00 fino a sabato 2 maggio alle ore 12:00.