eChampions League Invitational: vince Fnatic Tekkz

Annunciato da Sony, EA Sport e UEFA, il torneo eChampions League Invitational celebra l'edizione 2020 del più prestigioso torneo calcistico per club a livello europeo, la Champions League. Il torneo, giocato esclusivamente su PS4, ha visto sfidarsi i migliori 8 giocatori europei per un montepremi complessivo di 100.000 dollari.

Fnatic Tekkz, dopo una sconfortante prestazione alla FIFA 20 Summer Cup Series Europa, dimostra di essere il migliore vincendo la eChampions League Invitational da imbattuto. Nel primo round Tekkz pareggia per 3-3 con il connazionale Gorilla dei NEO, che infine batte ai rigori per 4-3. Nel secondo round invece non si fa intimidire dal tedesco MegaBit del Werder Bremen e passa alle fasi finali con un sonoro 5-3. Nei round finali incontra solo avversari provenienti dalla Germania, in semifinale si scontra con NRseck 7 dei Guild, sconfitto semplicemente per 3-1. Infine nell'ultimo grande round Tekkz ha dimostrato di essere il più forte vincendo per 4-1 contro MoAuba del Fokus Clan.

Mentre la Champions League vede trionfare i tedeschi del Bayern Monaco, dall'altro lato virtuale vince un giovane ragazzo di nome Donovan Hunt proveniente dal Regno Unito. Tekkz vanta già altri trofei nel mondo calcistico virtuale, ha conquistato cinque volte la FUT Champions CUP, ha vinto la ePremier League 2019 ed è campione mondiale di FIFA eClub World Cup 2019.

I partecipanti

©EA