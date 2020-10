Inter, Young contro Fifa 21: "Non posso accettare 69 in velocità"

MILANO - Grande inizio di stagione per l'inglese dell'Inter Ashley Young. L'ex Manchester United è sceso in campo in entrambi i match di campionato dal primo minuto: 129 minuti e un assist per il gol del momentaneo 2-0 di Gagliardini contro il Benevento. Tutto bene, dunque, se non fosse per la sua valutazione su Fifa 21.

Fifa 21, schiaffo a Ronaldo: fuori dalla Top 10 delle punizioni

Young, infatti, ha ottenuto un punteggio complessivo di 77, non proprio il massimo ma va bene così. Ciò che ha mandato su tutte le furie l'inglese, però, è stata la valutazione sulla velocità: 69. L'ex Manchester United, per manifestare tutto il proprio disappunto, ha postato una foto su Twitter accompagnata da un commento che lascia poco spazio all'immaginazione: "Potrei andare oltre, ma non accetto un 69 in velocità...".