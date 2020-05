Domenica al via il F1 Virtual GP di Spagna con Aguero

Questa Domenica al via il Gran Premio di Spagna per la F1 Virtual Series. A partire dalle 19 saremo quindi catapultati nella quinta prova ufficiale della serie alternativa del circus di Formula Uno, in cui oltre al nutrito gruppo di piloti professionisti si andranno ad aggiungere diversi nomi celebri del mondo dello sport.

Per la Red Bull sarà infatti presente Sergio Aguero, calciatore argentino del Manchester City, mentre direttamente dalla LIGA il giocatore del Barcellona Arthur Melo andrà a fare compagnia al test driver Pietro Fittipaldi per il team Haas F1.

A loro si aggiungerà poi anche il giocatore del Real Madrid Thibaut Courtois, che torna in F1 Virtual Series dopo la sua prima (e non troppo felice) esperienza nel Gran Premio di Cina questa volta alla guida dell'Alfa Romeo.

Tra i piloti vengono invece confermati Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, Lando Norris e Charles Leclerc (ancora assenti quindi Verstappen ed Hamilton), con l'icona del mondo del golf Ian Poulter che torna per la terza volta alla guida della Renault.

Come al solito, la trasmissione sarà disponibile nel canale ufficiale You Tube della Formula Uno, cosi con in quelli Twitch, Weibo, Huya e Facebook, e dovrebbe concludersi, tra fasi di qualifica e gara da 33 giri, in circa novanta minuti.

