F1 Mobile Racing: ecco il torneo esport mobile della Formula 1

F1 Mobile Racing è competizione che si svolgerà interamente sulla versione del nuovo videogioco di F1 per smartphone targato Codemasters, e che celebrerà il primo campione del mondo di F1 Esports giocato su dispositivi mobile. Per la dirigenza del circus questo evento sarà fondamentale per agganciare tutti quegli appassionati che giocano a Formula Uno direttamente dal loro telefono, una grande fetta di nuovi potenziali tifosi che la F1 vuole evidentemente conquistare in vista della prossima stagione. Questo campionato è scollegato dalla Formula Uno Esport Series, competizione principale della F1 virtuale che inizierà ufficialmente il prossimo ottobre e che vedrà l’italiano David "Tonzilla" Tonizza impegnato a difendere il titolo di campione del mondo conquistato nel 2019.

Proprio in merito alla Ferrari Driver Academy Hublot, recentemente ha fatto il suo ingresso Filip Presnajder, nuovo pilota slovacco appena diciottenne della Scuderia che ricoprirà il ruolo di terzo pilota del team.

Per provare a qualificarsi in questa competizione, bisognerà scaricare F1 Mobile Racing, titolo gratuito sia sull’App Store di iOS che su Google Play Store di Android e partecipare alle qualificazioni che determineranno i piloti dello schieramento finale di dicembre.