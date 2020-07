Twitch: DrDisrespect bannato a vita dalla piattaforma

Twitch.TV è da sempre la piattaforma principale del mondo degli Esport, con migliaia di ore all'anno di tramissioni relative a tornei e competizioni da tutto il mondo.

Tuttavia, la piattaforma è utilizzata per la maggior parte dai "semplici" streamer, che con la propria personalità ed il proprio io (a volte molto prorompente e sopra le righe) intrattengono i propri spettatori.

E' questo il caso di Herschel "Guy" Beahm IV, 38enne americano conosciuto online con lo pseudonimo di DrDisrespect che con il suo "particolare" carattere e modo di porsi si è affermato come uno degli streamer più famosi della piattaforma, almeno fino agli ultimi giorni.

Diverse indiscrezioni, infatti, confermano che lo streamer da 1.5 milioni di iscritti sia stato bannato a vita dalla piattaforma Twitch.TV, dove organizzava quotidianamente i suoi live streaming.

Bannare uno streamer “per sempre” è l’azione più grave a cui può ricorrere Twitch, se escludiamo le pratiche legali, perchèquando un creatore di contenuti come DrDisRespect viene interdetto dalle trasmissioni non è solamente lui a rimetterci sul piano personale, bensì l’intero network che rischia di perdere un altissimo traffico (e quindi, di introiti) da parte degli utenti: dalla decisione di bannare DrDisRespect è infatti derivata quella di rimborsare tutti gli abbonati al canale, che per ovvi motivi non potranno più seguire il loro beniamino in diretta.

Nonostante questo e nonostante Twitch abbia già ammesso che quando prendono queste decisioni è perchè hanno le prove indiscutibili di una violazione del regolamento, non è ancora chiaro quale sia stato il motivo che ha indotto la nota piattaforma di streaming ad oscurare uno dei suoi talenti migliori.

Ciò è stato confermato dallo streamer stesso, che sul proprio Twitter ha pubblicato un post piuttosto criptico, nel quale si legge "Club dei Campioni [Così si riferisce ai suoi fan, ndr], Twitch non mi ha ancora notificato la ragione specifica della sua decisione...Una forte stretta di mano a tutti quelli che mi stanno dando supporto in questi tempi duri".

Secondo alcune voci che girano all’interno della community, potrebbe trattarsi di una decisione presa da Twitch in risposta alla recente ondata di denunce di abusi sessuali che ha colpito la scena esport.

Per altri, invece, sarebbe tutta una trovata pubblicitaria per annunciare una nuova piattaforma di streaming insieme a Tyler "Ninja" Blevins e Michael "Shroud" Grzesiek, i due streamer più famosi del mondo recentemente al centro del dibattito a causa dell'annuncio di chiusura definitivama di Mixer, la piattaforma Microsoft sui quali i due producevano in esclusiva i loro contenuti.

Ripetiamo, però, che ancora non c'è niente di ufficiale nel sul ban (anche se a questo punto sembra accertato) nè sulle sue motivazioni e sul futuro di DrDisrespect.