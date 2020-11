Un must dei videogiochi nel catalogo Netflix

La popolare piattaforma di streaming Netflix, dopo The Witcher, aggiungerà nel suo catalogo un'altra pietra miliare del mondo dei videogiochi: stiamo parlando di Assassin's Creed, la nota serie di videogiochi targata Ubisoft.

La nota saga, che dal 2007 è nel cuore dei videogiocatori, parla della secolare lotta tra Assassini e Templari. Le due fazioni si scontrano con l'obiettivo di conquistare artefatti magici chiamati Frutti dell'Eden lungo tutta la storia dell'uomo grazie alla memoria genetica che permette ai protagonisti di "viaggiare" nel tempo attraverso i ricordi dei propri antenati. Il prossimo capitolo, Assassin's Creed Valhalla, uscirà il 10 novembre e sarà ambientato durante l'era dei vichinghi.

Per quanto riguarda il progetto di Netflix e Ubisoft al momento sappiamo ben poco. Le informazioni ufficiali sono che si tratterà di un live-action e avrà Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television come produttori esecutivi. Al momento Netflix è alla ricerca di uno showrunner e non ha reso note quali avventure saranno protagoniste di questa serie, che però ha già creato tantissime aspettative tra i numerosi fan della serie videoludica i quali, dopo il film del 2016 e i numerosi libri a essa dedicati, non aspettano alto che una serie tv da guardare.