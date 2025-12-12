Su Roblox Sbarca il Videogioco Originale 'Find The Skifidol Brainrot Card [99]'
Find the Skifidol Brainrot Card [99] è un’esperienza pensata per trasformare la passione per le card in un’avventura interattiva online che unisce esplorazione, collezionismo e scoperta. In tutto, 150 card ispirate all’Universo Psichedelico Skifidol Italian Brainrot, ognuna con un proprio stile e una propria identità visiva, pronte per essere trovate, sbloccate e aggiunte alla propria collezione digitale. All’interno del gioco, i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità grazie a un sistema di rarità a sei livelli — Niente di che, Così così, Bella, PROMO, Fighissima e Polygon — progettato per rendere la caccia alle card un mix di fortuna, strategia e occhio allenato. Alcune card compaiono nei punti più inaspettati, altre richiedono percorsi complessi, arrampicate o la risoluzione di piccoli enigmi: ogni ritrovamento è una micro–missione che ripaga con un’esplosione di creatività e soddisfazione. La mappa di Find the Skifidol Brainrot Card [99] è ampia e varia, costruita come un vero open world in miniatura. Si passa da una città italiana ricca di dettagli e luoghi iconici, a un’area campeggio immersa nel verde, fino a un’incantevole spiaggia. Ogni area ospita zone commerciali, angoli nascosti e microambientazioni che raccontano piccoli pezzi del mondo Skifidol Italian Brainrot. E per i giocatori più curiosi e determinati, esistono aree segrete accessibili solo con abilità avanzate: passaggi nascosti, piattaforme difficili da raggiungere, scorci scenografici e premi speciali che ripagano la perseveranza.
Grande successo tra gli under 18
Completare la collezione non sarà solo una sfida, ma un viaggio all’interno dell’immaginario Brainrot, un universo in cui estetica, ironia, no sense e imprevedibilità convivono senza regole. Il gioco invita a esplorare, sperimentare e condividere: perfetto per chi già vive e respira il linguaggio Skifidol Italian Brainrot™, ma anche per chi vuole scoprirlo per la prima volta attraverso un’esperienza immediata, divertente e ricca di sorprese. Un fenomeno inarrestabile che ora trova una nuova casa su Roblox, piattaforma che raggiunge ogni giorno più di 70 milioni di utenti globali e che rappresenta, di fatto, uno dei luoghi d’incontro digitali della Gen Z. L’arrivo del gioco su Roblox amplifica un fenomeno culturale già smisurato, che negli ultimi mesi ha conquistato social e community digitali. Oltre 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo e, solo in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali che hanno reso questo universo un linguaggio condiviso: tormentoni, personaggi surreali, vibrazioni cromatiche ipnotiche, suoni che non ti escono più dalla testa e balli impossibili da non imitare. Con Find the Skifidol Brainrot Card [99], Skifidol Italian Brainrot compie un passo naturale ma significativo, ampliando il proprio mondo creativo e portandolo in uno spazio dove giovani, trend e sperimentazione convivono ogni giorno. Find the Skifidol Brainrot Card [99] sarà disponibile gratuitamente su Roblox a partire dal 12 dicembre.