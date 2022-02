Street FIghter 6 è ufficiale: data di uscita e indiscrezioni

Capcom ha finalmente dato ai fan quello che stavano aspettando da anni, l'annuncio ufficiale dell'uscita di Street Fighter 6 . La rivelazione (in forma di teaser) è arrivata alla fine della finale del Capcom Pro Tour 2021 , che ha visto molti dei migliori giocatori di Street Fighter del mondo competere l'uno contro l'altro in una serie di show match ed eventi che hanno preso il posto della cancellata Capcom Cup.

https://www.youtube.com/watch?v=SwPzuBj01AM

Cosa sappiamo di Street FIghter 6

Capcom non ha condiviso molte altre informazioni sul gioco oltre al teaser in cui si vedono una nuova versione di Ryu e Luke, insieme al nuovo logo del gioco. Lo sviluppatore condividerà ulteriori informazioni su SF6 quest'estate, probabilmente all'inizio di giugno, quando verranno annunciate tutte le nuove notizie sui suoi giochi in uscita nella seconda metà del 2022. I fan hanno a lungo ipotizzato perché ci sia voluto così tanto tempo prima che SF6 fosse rivelato ufficialmente. Non sono mancate anche delle teorie su alcune voci che un importante cambiamento stia avvenendo all'interno di Capcom. Secondo queste teorie, il reparto dei picchiaduro ha ricevuto imponenti investimenti per venire rilanciato e questo ha comportato la rielaborazione del progetto Street Fighter 6. I fan dicono che a supporto delle loro teorie c'è la sorprendente inclusione di una quinta stagione di contenuti DLC per Street Fighter V, culminata con il rilascio di Luke lo scorso novembre come ultimo nuovo personaggio del gioco.

https://twitter.com/yusuke8shimoto/status/1495639549170659330

Street Fighter compie 35 anni

Dopo l'annuncio, abbiamo anche appreso che Yusuke Hashimoto, designer di lunga data della Capcom nonché director e character designer di Bayonetta 2, è uno dei principali game designer di SF6. Questo nuovo capitolo della storica saga sarà uno dei numerosi progetti per aiutare il franchise di Street Fighter a festeggiare il suo 35° anniversario. Un altro titolo per celebrare questa pietra miliare sarà la Capcom Fighting Collection, anche lei annunciata durante il Capcom Pro Tour 2021 con un rilascio previsto per il 24 giugno: conterrà una serie di vecchi giochi del franchise.