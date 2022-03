Pokémon: ecco i nuovi Scarlet e Violet in arrivo in autunno

Durante un evento in live streaming domenica mattina, The Pokémon Company ha annunciato due nuovi titoli: Pokémon Scarlet e Pokémon Violet . I giochi verranno lanciati su Nintendo Switch entro la fine del 2022 e il breve teaser ricorda molto l'atmosfera di Pokémon Spada e Scudo del 2019. I giochi sono stati descritti dallo sviluppatore Game Freak come una "avventura open world che farà fare un nuovo passo evolutivo alla serie principale di Pokémon".

https://www.youtube.com/watch?v=MAmueMsFR1o

La descrizione ufficiale di Pokémon Scarlet e Violet

"Gli allenatori potranno esplorare un nuovo open world in cui varie città uniche si fondono perfettamente con la natura selvaggia. I Pokémon possono essere visti ovunque in questo vasto mondo aperto: nei cieli, nel mare e per le strade. Giocando nei panni di uno dei personaggi principali, gli allenatori entreranno nel mondo di Pokémon Scarlet e Pokémon Violet per iniziare la loro avventura, dove avranno un abbigliamento diverso a seconda del gioco a cui stanno giocando. Gli allenatori potranno scegliere Sprigatito, il Pokémon gatto erba, Fuecoco, il Pokémon coccodrillo di fuoco o Quaxly, il Pokémon anatroccolo come primo Pokémon starter prima di partire per il loro viaggio".

Altri aggiornamenti dal mondo Pokémon

Parte dell'annuncio è stato anche un grande spiegone su tutte le novità in su Pokémon Go: il succo è che i mostri portatili della regione di Alola, che hanno debuttato per la prima volta in Pokémon Sole e Luna, arriveranno nel gioco a partire dal 1° marzo. Il MOBA competitivo Pokémon Unite, poi, riceverà anche alcune novità degne di nota, inclusi nuovi combattimenti più intensi chiamati "battaglia furiosa" che sono disponibili a partire da oggi. I giocatori che accedono ora riceveranno anche equipaggiamento a tema Pokémon Day in edizione limitata da indossare durante il gioco.

Pokémon Legends Arceus: tante novità

L'altra grande novità è che Pokémon Legends: Arceus, appena lanciato all'inizio di quest'anno, ha appena ricevuto un aggiornamento software chiamato "Alba". É disponibile gratuitamente già oggi e include una nuova missione con indagini e misteri. The Pokémon Company ha anche annunciato che sta lavorando su una serie animata ambientata nella regione di Hisui che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno. In più, per celebrare l'arrivo del nuovo aggiornamento, usando il codice ARCEUSADVENTURE nella schermata dei doni misteriosi e giocando per almeno 2 ore entro il 31 marzo riceverete 30 Ultra Ball, 30 Gigaton Ball e 30 Jet Ball.