F1 manager 2022: ecco il Football Manager per gli amanti dei motori

F1 Manager 2022 è concesso in licenza dalla Formula 1 e dalle serie di Formula 2 e Formula 3. In qualità di team principal, i giocatori devono promuovere, assumere e/o licenziare il personale; dirigere gli sviluppi sull'auto di settimana in settimana; bilanciare i budget e le richieste dei piloti superstar; e prendere decisioni in gara in merito a pneumatici, strategia ai box e altri ordini di scuderia.

In fatto di simulazione gestionale, F1 Manager 2022 sarà un passo avanti rispetto alla modalità My Team estremamente popolare che Codemasters ha introdotto due anni fa in F1 2020. La differenza principale, ovviamente, è che non includerà il gameplay delle gare ad ogni evento. Detto questo, visto che molti nuovi fan sono arrivati ????ad abbracciare la Formula 1, la tensione tra i piloti della stessa squadra, gli intrighi, le rivalità tra le scuderie e la pressione del momento in un gran premio, saranno proprio questi elementi a essere il cuore di F1 manager.

Il comunicato stampa che annuncia il gioco non ha fornito ulteriori dettagli, ma se consentirà la personalizzazione completa della livrea, delle sponsorizzazioni, del nome della squadra e simili, immagino che F1 Manager 2022 soddisferà il bisogno di totale controllo che anima tanti appassionati della modalità carriera dei giochi sportivi. F1 Manager 2022 è il primo videogioco sportivo con licenza sviluppato e pubblicato da Frontier, che di recente ha lanciato Jurassic World Evolution 2, nel 2021 e l'espansione Elite Dangerous: Odyssey.