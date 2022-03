Valentino Rossi: anche voi potete guidare la sua GT in Assetto Corsa

IL DLC Challengers Pack per Assetto Corsa Competizione è qui e aggiunge 5 nuove vetture al gioco principale, inclusa la nuovissima Audi R8 LMS GT3 EVO II, che sarà guidata dall’ex-campione motociclistico Valentino Rossi durante la prossima stagione 2022 del Campionato Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Per celebrare questo evento, l’iconica livrea di Rossi sarà disponibile sull’Audi R8.