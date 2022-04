Apex Legends: il nuovo evento Liberi Tutti porta con sé un sacco di novità

In Zona Calda, questa volta sulla mappa Olympus, gli oggetti di guarigione vengono sostituiti dalle cosiddette "Zone calde", che curano le leggende al loro interno.

I nuovi oggetti cosmetici a tema Liberi Tutti saranno nuove skin a tema, come "Linguaggio macchina" per Crypto, "Robot cattivo" per Pathfinder, "Collisione quantistica" per Wraith, "Fionda" per Valkyrie, "Pacificatore carcerario" per il C.A.R., "Estremi rimedi" per l'Hemlok, "Scava-fosse" per il Peacekeeper e "Piromania" per la Rampage.

Tornano anche gli eventi flash in cui scatenare il proprio potere e affrontare le sfide settimanali per sbloccare nuovi oggetti cosmetici a tema; ecco l'elenco completo:

19 - 26 aprile: badge speciale, una decorazione arma epica, una skin epica per la RE-45 e una skin epica per Seer.

26 aprile - 3 maggio: badge speciale, un Pack Apex raro, un olospray epico di Nessie e un Pack Liberi tutti.

EA e Respawn hanno anche aggiornato la scheda degli eventi a tema per semplificare la navigazione dei menu e consentire ai giocatori di trovare i nuovi contenuti più facilmente. L'ultima staigone di Apex Legends, Ribellione, è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.