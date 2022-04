World of Warcraft Dragonflight: ecco tutte le novità della prossima espansione di WoW

Dopo la quasi distruzione di Azeroth e del suo regno dei morti, forze a lungo dimenticate si stanno risvegliando sulle mitiche Isole dei Draghi , la dimora ancestrale degli Stormi dei Draghi. Oggi, Blizzard Entertainment ha annunciato World of Warcraft: Dragonflight , la nuova espansione dell'acclamato GDR MMO che dà il benvenuto ai giocatori in una nuova era di epiche avventure. I draghi di Azeroth hanno un ruolo centrale nelle questioni del pianeta, poiché guidano le razze mortali e influenzano gli eventi con il loro eccezionale potere, talvolta anche per un proprio tornaconto. Mentre le loro terre natali si risvegliano, i draghi richiamano gli eroi dell'Orda e dell'Alleanza affinché li aiutino a combattere contro le minacce e i misteri che stanno per riaffiorare.

La nuova razza/classe di WoW Dragonflight

Dopo eoni di inattività, sono pronti a unirsi allo scontro anche i potenti Evocatori Dracthyr, la prima combinazione di razza e classe di World of Warcraft. A seconda della specializzazione scelta, gli Evocatori Dracthyr possono attaccare i nemici da lontano come assaltatori, usando soffi, zanne e artigli, oppure curare e potenziare gli alleati come guaritori, grazie ai doni più mistici della stirpe dei draghi. Nel creare il proprio Evocatore Dracthyr, i giocatori potranno progettare sia l'avatar draconico da incarnare nelle battaglie sia le sembianze umanoidi che preferiscono per interagire con gli abitanti di Azeroth. Gli Evocatori Dracthyr iniziano dal livello 58, con una serie di missioni introduttive esclusive, e possono scegliere se allearsi con l'Alleanza o l'Orda.

La nuova meccanica del volo

Oltre che per l'astuzia e la potenza, i draghi di Azeroth sono famosi anche per la loro agilità in volo. Per questo, tutti i personaggi potranno apprendere l'arte del Volo Draconico, sbloccando una nuova forma dinamica di volo sul dorso di un draco, che può essere personalizzato esteticamente e addestrato a solcare il cielo in modo sempre più efficiente man mano che si progredisce nell'espansione. Dragonflight introdurrà anche i più importanti aggiornamenti ai sistemi dei talenti e delle professioni di World of Warcraft che siano mai stati fatti dal suo lancio, fornendo ai giocatori nuovi livelli di libertà e profondità nella definizione dei propri personaggi. "I giocatori non vedevano l'ora di rivisitare le radici fantasy di World of Warcraft, e in Dragonflight troveranno quello che cercano, grazie a un'esplorazione più profonda degli iconici draghi di Warcraft e alle emozionanti avventure che vivranno nella loro leggendaria terra natale" ha affermato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Abbiamo anche completamente riprogettato molti dei sistemi alla base del gioco, per assicurarci che WoW continuasse a offrire il tipo di esperienza che i giocatori si aspettano, non solo per questa espansione ma per tutti gli anni che verranno”.

Ecco le caratteristiche principali di World of Warcraft: Dragonflight

Le Isole dei Draghi faranno vivere un viaggio indimenticabile a nuovi e vecchi avventurieri di Azeroth con un nuovo level cap fissato al 70. I giocatori potranno esplorare le meraviglie primordiali e gli antichi segreti delle Isole dei Draghi, divise in quattro nuove zone: le turbolente ed elementali Sponde del Risveglio, le immense Pianure di Ohn'ahran, i picchi ghiacciati della Vastità Blu e le maestose guglie e i templi di Thaldraszus. Dragonflight introduce anche il Volo Draconico, una nuova forma di spostamento per vie aeree che permette ai giocatori di volare sul dorso di un proprio draco delle Isole dei Draghi. I giocatori potranno personalizzare il proprio draco nel corso dell'espansione, collezionando opzioni cosmetiche aggiuntive e sbloccando nuove abilità per volare sempre più lontano e più velocemente. Le professioni, poi, sono state ampiamente migliorate. In Dragonflight, i giocatori che aspirano a diventare famosi per la propria professionalità troveranno molte nuove funzionalità e strumenti per soddisfare le proprie ambizioni, inclusi gli ordini di lavoro controllati dai giocatori, nuovi equipaggiamenti per le professioni e un sistema di specializzazioni nuovo di zecca. Dragonflight rinnoverà anche l'interfaccia utente di World of Warcraft, con miglioramenti all'aspetto e alla funzionalità della mini-mappa e degli altri elementi, oltre a nuove opzioni di personalizzazione per adeguare l'interfaccia alle proprie preferenze.