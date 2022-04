Nintendo annuncia tante novità in arrivo per Splatoon 3

Splatoon 3 uscirà venerdì 9 settembre su Nintendo Switch. I giocatori sfideranno altri Inkling e Octoling a colpi d'inchiostro nella città di Splatville e nell’arida Splattonia, scoprendo nuove funzioni, armi e l'equipaggiamento più trendy dell'anno. In Splatoon 3, le mischie mollusche daranno vita a emozionanti battaglie online 4 contro 4 con scenari nuovi e altri già noti, dove squadre di 4 giocatori si sfideranno a chi ricopre più terreno con il proprio inchiostro . Un nuovo trailer fornisce qualche dettaglio su una delle nuove mappe, il Sobborgo Siluriano, e sul calamarco, una nuova arma a forma di arco che permette di splattare in orizzontale e in verticale.

Oltre ai frenetici scontri 4 contro 4, Splatoon 3 avrà anche una campagna per giocatore singolo e una nuova versione della modalità cooperativa Salmon Run. Nella modalità per giocatore singolo, i giocatori aiuteranno Numero 3 a combattere gli Octariani per svelare i segreti di Alterna e della melma pelosa. I giocatori che si tufferanno nella Salmon Run potranno splattare in compagnia e sconfiggere ondate di pericolosi Gran Salmonoidi.

Per prepararsi all'arrivo di Splatoon 3, a partire da oggi i possessori di un'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo e di una copia di Splatoon 2 possono accedere al DLC di Splatoon 2: Octo Expansion su Nintendo Switch senza costi addizionali. Per accedere al contenuto scaricabile Splatoon 2: Octo Expansion tramite un'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, i giocatori devono scaricarlo dalla pagina del prodotto presente nel Nintendo eShop. Dopo aver trovato Splatoon 2: Octo Expansion nel Nintendo eShop con la console Nintendo Switch, è sufficiente selezionare "Scarica" nella sezione "Contenuti per i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo" che si trova in alto nella pagina.

Nel DLC Splatoon 2: Octo Expansion, i giocatori vestiranno i panni di Numero 8, un Octoling che si sveglia, dopo aver perduto la memoria, in un'oscura stazione della metropolitana. In questa avventura, Numero 8 dovrà esplorare un misterioso laboratorio sotterraneo e superare 80 missioni ricche di sfide.