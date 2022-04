Overwatch 2: superato il milione e mezzo di spettatori su Twitch, è record

Per la prima volta nella sua storia, Overwatch ha superato il milione di spettatori su Twitch grazie ai drop che garantiscono l'accesso alla prima beta di Overwatch 2. Verso le 12:45 del 27 aprile, Overwatch ha superato il traguardo e ha infranto il secondo record in due giorni grazie alla beta di Overwatch 2. Il 26 aprile, il primo giorno in cui i giocatori sono stati autorizzati a trasmettere in streaming i contenuti della beta, Overwatch ha raggiunto quasi 500.000 spettatori su Twitch, superando i record precedenti.