Nintendo Switch Sports: torna il classico sport-game per divertirsi in famiglia - la recensione

Nintendo Switch Sports diverte come pochi party game riescono a fare grazie a un misto di goffaggine, originalità e nostalgia . Se siete dei giocatori solitari alla ricerca di una sfida, Nintendo Switch Sports non fa per voi. Dimenticatevi la scena di Tropic Thunder in cui l'agente del protagonista (Matthew McConaughey) si allena nel suo ufficio giocando a tennis con la Wii. In Nintendo Switch Sports si suda se ci si impegna ma è prima di tutto un party game pensato per divertirsi (e arrabbiarsi) con i propri amici. Gli sport sono abbastanza vari e tra i 6 disponibili al lancio un gruppo di 4 amici riesce a divertirsi per 2 ore senza annoiarsi. La simulazione non fa parte dell'equazione in Nintendo Switch Sports perché la priorità è creare giochi semplici , facilmente imparabili e accessibili anche ai bambini per giocare in famiglia .

Nintendo Switch Sports è fedele alle sue radici?

Assolutamente si. L'80% del DNA di questo gioco è quello di Wii Sport: la musica è quella giusta, la goffaggine dei personaggi è rimasta invariata (anche se a livello grafico siamo anni luce dai coni animati del passato) e i controlli sono responsivi e dinamici. Tornano grandi classici come il tennis, il bowling, il golf (non disponibile al lancio e previsto per un update in autunno) e il chanbara (la lotta con le spade) a cui si aggiungono tre grandi novità: calcio, pallavolo e badminton. La nuova location è un grosso passo avanti rispetto al vecchio resort. Siamo in una specie di parco sportivo per hipster in cui ogni arena è anche una caffetteria pettinata dove bersi un frullato di sedano da 9 euro a fine partita. Ricorda molto il café di Gran Turismo, gli sviluppatori giapponesi devono proprio amare l’estetica da Roastery. Il nome non è troppo amichevole con il pubblico italiano: Spocco Square, le risate sono garantite e in questo Nintendo Switch Sports è veramente fedele alle sue radici.

Gli Sport classici

Poco o nulla è cambiato nel Bowling a parte l’introduzione di una modalità con ostacoli e barriere che sulla carta sembra il male assoluto ma che in pratica diverte tra amici perché genera situazioni davvero caotiche. Il chanbara ora ha una spada singola, una spada energetica e la modalità a due spade ma tra le mie mani il feeling è leggermente macchinoso, sicuramente non il migliore del gruppo. Il tennis, il mio preferito della vecchia generazione, è tanto bello in singolo quanto ostile in doppio. Giocando in split screen, 2 contro 2, il giocatore che non sta servendo è relegato a una porzione minuscola dello schermo dove è molto difficile orientarsi. Il singolo, invece, è bello come in Wii Sport ed è il principale catalizzatore del fattore nostalgia. Muovere i Joy-con (con il laccetto mi raccomando o potrete dire addio a controller e tv) e fare schiacciate e rovesci resta un divertimento assicurato, soprattutto in due.