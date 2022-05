Apex Legends: ecco la nuova leggenda Newcastle

Chi è Newcastle

Dopo essersi guadagnato l'ingresso agli Apex Games e aver difeso la sua piccola città per anni, Newcastle dovrà affermarsi tra le Leggende per continuare a tenere al sicuro Harris Valley. Grazie al suo stile di gioco difensivo, Newcastle non lascerà nessuna Leggenda indietro. Cristina Ferez - Lead Character Concept Artist - ha raccontato la sua storia e le fonti di ispirazione del team: "Newcastle è il fratello di Bangalore ma fa finta di essere un personaggio che non è. É un padre scritto da un padre che cerca sempre di tornare dai suoi figli restando cool. É un cavaliere e un protettore che vive a pieno la sua fantasia di essere un supereroe; questo è stato uno degli aspetti principali che ci hanno ispirato. É un papà, ha un po' di pancetta (si vede nella tuta) ed è positivo e proattivo".

Come nasce una nuova Leggenda di Apex

Oltre alla narrativa, il team di sviluppo ha lavorato tanto sul kit di Newcastle per fare in modo che il suo arrivo non sbilanci il gioco. "Il kit lo abbiamo disegnato quasi due anni fa quando abbiamo notato che avevamo un sacco di leggende d'attacco e poche di difesa - continua Ferez - Il suo dna è quello di un cavaliere che protegge i suoi compagni. La sua passiva tiene gli alleati in vita e la sua ultimate è disegnata per aiutare i compagni in difficoltà. Più è alto il livello del suo scudo più questa leggenda è potente. Il suo scudo energetico è il cuore della sua giocabilità: puoi spararci attraverso ed è distruggibile dagli avversari. É diviso in due, una parte superiore e una inferiore che possono essere distrutte separatamente". La sua ultimate è tutto il kit di Winstone: lui salta in alto e piazza una barriera fortificata. Ha anche una funzione di auto locking sui tuoi alleati: puoi andare più in alto e più lontano andando a salvarli con la fortezza mobile. La barriera quando atterra spinge via i nemici ma non fa danno. I suoi counter naturali sono Mad Maggie e in generale chiunque possa colpire dall'alto come Bangalore, Gibraltar, Caustic, Fuze e Valkyrie.

Ecco il suo kit completo

- Passiva - Ancora di Salvezza: Usando il suo Scudo rianimatore da polso, Newcastle può proteggere se stesso e il suo compagno dal fuoco in arrivo mentre rianima e porta in salvo il suo alleato. Il Revive Shield è alimentato dallo stesso Knockdown Shield di Newcastle, quindi trovare livelli più alti di questo oggetto aumenta la forza di questa abilità.

- Tattica - Scudo mobile: Newcastle crea uno scudo energetico sospeso e può controllare il suo movimento per adattarsi ai sempre mutevoli fronti di combattimento del campo di battaglia. Fai avanzare la linea, copri una ritirata o gira lo scudo per difenderti da un colpo al fianco improvviso. La versatilità dello scudo mobile e le proiezioni dello scudo dall'alto in basso offrono opportunità creative al difensore tattico.

- Ultimate - Fortezza: Estraendo il suo caratteristico scudo dalla schiena, Newcastle entra in azione e lancia lo scudo a terra attivando la costruzione di una massiccia fortezza per dare a lui e ai suoi alleati una forte posizione difensiva. I nemici nella sua scia vengono respinti e quelli che cercano di spingere attraverso il muro energizzato vengono puniti e rallentati. Newcastle può saltare grandi distanze azionando la sua Ultimate che diventa ancora più forte quando viene usata per raggrupparsi. Quando prende di mira un alleato, Newcastle può saltare più in alto e più lontano del normale, permettendogli di raggiungere eroicamente il suo compagno e ribaltare le sorti di un combattimento.