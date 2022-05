Marvel Snap: ecco il nuovo cardgame mobile dagli autori di Hearthstone

Sulla scia del successo di Dr. Strange nel Multiverso della follia è in arrivo un nuovo videogioco per mobile della Marvel che promette un intrigante misto tra divertimento a piccoli morsi e collezionismo. Marvel Snap è un nuovo gioco di carte collezionabili che i suoi creatori sostengono abbia il gameplay più veloce di ogni altro DCG ( digital card game ). Secondo il video dell'annuncio, le partite durano circa tre minuti e i player giocano i loro turni contemporaneamente, quindi non c'è da aspettare ogni volta minuti interi che il tuo avversario capisca finalmente cosa giocare.

Le partite di Marvel Snap sono basate sul posizionamento delle carte in una delle tre aree di cui è composto il campo di gioco per prenderne il controllo. Il giocatore che conquista due delle tre aree disponibili vince la partita. Per aumentare la posta in gioco, i giocatori possono "schioccare le dita" come Thanos (da qui il nome Snap): una mossa ad alto rischio ma ad alta ricompensa per alzare la posta in gioco in modalità ranked e forzare l'avversario a rischiare tutto o a ritirarsi. In palio ci sono i cubi cosmici: più ne hai più è alto il tuo rank.

Le carte di Marvel Snap somigliano a quelle di alcuni suoi concorrenti nello spazio DCG come Hearthstone e Magic Arena. Alle carte viene assegnato un valore di attacco e uno di difesa e hanno abilità che si innescano quando la carta viene giocata o se sono accaduti altri eventi. I mazzi sono composti da 12 carte uniche e, al lancio, ci saranno oltre 150 con personaggi provenienti da tutto il multiverso Marvel.

Ogni partita dura solo 6 turni e i giocatori giocano, attivano, pescano e scartano simultaneamente con la fine del turno che impila ogni effetto in automatico. Ogni area ha una sua abilità passiva che influenza le carte di tutti i giocatori e la si conquista se la somma dei valori di attacco delle tue carte è superiore a quella del tuo avversario. In ogni zona si possono giocare non più di 4 carte e per farlo si usa l'energia. Ogni carta ha un costo in energia e ogni giocatore riceve tante unità energia quanto sono i turni trascorsi quindi al primo turno solo una, al secondo due, al terzo tre e così via.

Marvel Snap è il videogioco di debutto di Second Dinner, uno studio di sviluppo fondato da un team di ex sviluppatori di Hearthstone, incluso il suo amato game director Ben Brode. Marvel Snap sarà free-to-play e sarà disponibile su tutte le piattaforme mobili e PC e, a partire da oggi, i giocatori possono iscriversi a una closed beta limitata su dispositivi Android cliccando QUI.