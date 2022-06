Dragonflight uscirà nel 2022, parola di Blizzard

World of Warcraft è pronto a partire con la nuova espansione Dragonflight che, tra le novità più succose, metterà per la prima volta a disposizione come razza giocabile i draghi. Contrariamente alle aspettative, però, che avevano ipotizzato l’uscita dell’espansione per il 2023, Blizzard Entertainment ha comunicato che il gioco uscirà entro la fine dell’anno, anticipando pertanto i rumor e proiettandolo per lo stesso 2022. Non è ancora stata rivelata una data precisa ma l’annuncio della possibilità del pre-ordine di acquisto dell’espansione non lascia dubbi.

Cosa porta Dragonflight con sé

Le Isole dei Draghi contengono quattro nuove meravigliose zone che gli avventurieri potranno esplorare durante il loro viaggio verso il nuovo livello massimo 70: le vivaci Sponde del Risveglio, le verdi Pianure di Ohn'ahra, la grandezza della Vastità Azzurra e la splendente Thaldraszus. Il Volo Draconico, una nuova forma di spostamento per via aerea, permette ai giocatori di volare nei cieli di ogni area con stile, in sella a Drachi delle Isole dei Draghi personalizzabili. Le isole sono la casa della nuova razza giocabile dei Dracthyr, che mescolano la magia degli Stormi dei Draghi in due specializzazioni, assalto a distanza e guaritore, con la nuova classe eroica dell'Evocatore, che inizia dal livello 58.

Le varie edizioni

Dragonflight è disponibile per il preacquisto digitale nelle versioni Base Edition, Heroic Edition , ed Epic Edition. Ogni edizione digitale include uno o più oggetti per aiutarti a unire le forze con gli Stormi dei Draghi mentre riconquistano il loro reame perduto. La Base Edition include Drakks, una mascotte bonus per il preacquisto che ti accompagnerà nelle tue avventure. L’Heroic Edition include la mascotte bonus Drakks, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento per un personaggio di Dragonflight (livello 60) e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato. L’Epic Edition, infine, include tutti i bonus della Base e Heroic Edition, l'effetto per la Pietra del Ritorno dei Viaggiatori del Tempo, la Trasmogrificazione per testa Diadema del Custode della Magia, la Trasmogrificazione per schiena delle Ali del Risveglio in cinque varianti di colore, e 30 giorni di tempo di gioco.

C'è anche il set da collezione

Dragonflight è disponibile anche come set da collezione in scatola con diversi oggetti aggiuntivi e una chiave digitale per la Epic Edition e la mascotte Drakks. Con il set da collezione, i giocatori possono esplorare lo sviluppo visivo di Dragonflight con il libro rilegato "The Art of Dragonflight", migliorare la propria postazione con il tappetino del mouse di Alexstrasza e aggiungere una rappresentazione iconica dei cinque principali Stormi dei Draghi di Azeroth con il set di cinque spille da collezione.