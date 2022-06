Tutte le armi, le mappe e le skin in arrivo su CoD Warzone e Vanguard con la Season 4

Call of Duty: Vanguard e Warzone stanno per ricevere la quarta stagione di contenuti: questo vuol dire un nuovo pass battaglia, un nuovo operatore, nuove armi e un'infinità di nuovi cosmetici come skin a tema vampiri, armi rosa e armature dorate. La ciliegina sulla torta sarà l'arrivo del temutissimo Terminator anche su Call of Duty. Da un teaser appena uscito sui social e da un'analisi del pass battaglia della stagione 4, sembra proprio che sia il cibernetico T-800 (del primo episodio) sia il mimetico T-1000 (del secondo) sono in arrivo su Call of Duty: Vanguard e Warzone come bundle a tempo limitato della Staigone 4. Activision promette maggiori informazioni "più avanti nella stagione", ma i fan di Call of Duty possono aspettarsi di dover affrontare diversi modelli di Terminator appena il nuovo drop di contenuti sarà disponibile.

I Terminator si uniranno ad altre icone dei film d'azione degli anni '80 come John McClane di Die Hard e John Rambo, entrambi aggiunti a Call of Duty: Warzone e Black Ops: Cold War nel 2021. Il T-800 e Rambo hanno fatto un'apparizione anche in Mortal Kombat 11, dove entrambi i personaggi sono apparsi come guest fighter nel 2019 e nel 2020. La nuova stagione di Call of Duty, Mercenari di Fortuna, verrà lanciata oggi 23/06, e porterà con sé tantissime novità: ecco la roadmap e un riassunto delle principali aggiunte per ogni modalità di CoD.

Le novità di Warzone con la Season 4

Nuova mappa: Fortune's Keep. Questa nuova mappa Battle royale per Warzone sviluppata da High Moon Studios è piena di panorami mozzafiato e ricchezze da scoprire.

Aggiornamenti su tutta l'isola di Caldera. Dal ritorno di Storage Town al prosciugamento dei fiumi, Raven Software ha apportato interessanti modifiche alla conformazione di Caldera.

SUV blindato, nuovo contratto e altro ancora. Nuovi strumenti, obiettivi e aggiornamenti di Warzone aggiungeranno nuove strategie da prendere in considerazione.

Tre mappe di Warzone da esplorare: Fortune's Keep, Rebirth Island e Caldera, tutte insieme e gratuite tramite la rotazione settimanale della playlist.

Le novità di CoD Vanguard e Zombie con la Season 4

Shi No Numa riporta la classica modalità Zombi a round. Combatti nelle paludi di Shi No Numa in partite a round, con una nuova missione principale multifase, ritorno dell'amatissimo Wunderwaffe DG-2 e altro ancora.

Combatti nelle paludi di Shi No Numa in partite a round, con una nuova missione principale multifase, ritorno dell'amatissimo Wunderwaffe DG-2 e altro ancora. Nuove mappe: USS Texas 1945 (lancio) e Desolation (durante la stagione). Combatti sui ponti e sottocoperta in USS Texas 1945, in uscita all'inizio della nuova stagione.

(lancio) (durante la stagione). Combatti sui ponti e sottocoperta in USS Texas 1945, in uscita all'inizio della nuova stagione. Debutto della tanto attesa modalità Gioco delle armi. L'idea è semplice, ogni uccisione vi darà un'arma migliore, il primo che arriva a fare una kill con l'ultima arma vince la partita.

Le nuove armi e i nuovi operatori in arrivo su Vanguard e Warzone

Marco 5: la prima mitraglietta che potrà anche essere impugnata akimbo farà il suo debutto con la season 4, perfetta per gli scontri ravvicinati.

UGM-8: questa mitragliatrice leggera dal fuoco rapidissimo è l'ibrido perfetta tra ottimo fuoco di soppressione e tanti danni alle medie distanze.

Coltello a spinta: ideata per essere rapidi e furtivi, questa nuova arma da mischia sarà un'ottima aggiunta agli equipaggiamenti che puntano su scontri ravvicinati ed eliminazioni silenziose.

Vargo-S: Un'arma essenziale per giocare in maniera versatile. Questo affidabile fucile d'assalto offre cadenza di fuoco elevata e mira stabile anche in caso di fuoco sostenuto, più una ricarica veloce. E tutto questo senza contare eventuali accessori dell'Armaiolo.

Carver Butcher - Butcher ha prestato servizio nell'esercito britannico durante l'operazione Devon, affrontando la 16a Panzer Division. È stato congedato dopo aver riportato ferite da esplosione al volto, ma è tornato al fronte rispondendo al richiamo del dovere. Lì ha visto i combattenti della resistenza in azione e, ispirato dalle loro imprese, è diventato fondatore e reclutatore della Special Operations Task Force. Il resto, come si dice, è storia.

Callum Hendry - Callum ha sempre vissuto spavaldamente, cacciandosi nei guai: con i vicini, con la legge... Con tutto e tutti. l suo spirito indomito l'ha aiutato a scalare rapidamente i ranghi dell'esercito britannico, fino a diventare un istruttore di reclute. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Callum ha combattuto duramente per sgominare i nazisti, mosso da un profondo odio verso i loro ideali. Al momento è l'istruttore di tutti gli agenti SOTF.

Ikenna Olowe - Ikenna Olowe ha iniziato a comprendere la strategia fin da giovane. Da bambino, in Nigeria, è stato un eccellente giocatore di scacchi e ha superato ben presto i suoi insegnanti. Si è fortificato tramite lo studio del Gidigbo, un'arte marziale d'astuzia. Equilibrato nel corpo e nella mente, Ikenna si è arruolato come geniere da combattimento. Il suo lavoro ha contribuito alla formazione di linee di approvvigionamento fondamentali in tutto il mondo. Ikenna è poi diventato un pianificatore provetto, perfettamente conscio dei momenti giusti per costruire e demolire.?