Fortnite: come avere la skin e gli accessori di Indiana Jones

Come sbloccare la skin di Indiana Jones su Fortnite

Per sbloccare la skin di Indiana Jones su Fortnite devi acquistare il Battle Pass per la stagione 3 del capitolo 3. Dopo averlo fatto, o se lo hai già acquistato, potrai accedere alle sfide dedicate a Indiana Jones.

Per sbloccare la skin di Indiana Jones devi:

Completare 4 missioni di Indiana Jones dalla Pagina 1

Puoi anche sbloccare uno stile aggiuntivo per la skin Indiana Jones chiamato Temple Explorer, per farlo dovrai:

Completare 5 missioni di Indiana Jones dalla Pagina 2

Come sbloccare gli oggetti cosmetici di Indiana Jones in Fortnite

Oltre alla skin di Indiana Jones e al suo stile aggiuntivo, ci sono nove oggetti cosmetici a tema Indiana Jones da collezionare completando le sue sfide dedicate. Per sbloccare gli oggetti a pagina 2, dovrai prima completare tutte le sfide di Indiana Jones a pagina 1.

Pagina 1 Sfide di Indiana Jones

Ecco tutte le sfide di Indiana Jones, insieme alle relative ricompense, a Pagina 1:

- Raccogli la reliquia Durrrburger dal Tempio e dalle Rovine in una singola partita per ricevere l'Expedition Bag back-bling

- Danneggia gli avversari mentre sei a bordo di un veicolo (500 danni) per ricevere la skin per armi Archeologia

- Apri i forzieri a Sabbie (5) per ricevere I'cona del cappello di Indy

- Usa il guanto rampino per oscillare tra gli alberi (10) per ricevere lo Strumento per la raccolta delle reliquie del predatore

Pagina 2 Sfide di Indiana Jones

Per sbloccare la Pagina 2 delle sfide di Indiana Jones, devi prima completare tutte le sfide della Pagina 1.

Ecco le sfide di Indiana Jones e le relative ricompense, a Pagina 2:

- Danneggia gli avversari con una pistola (750 danni) per ricevere la Schermata di caricamento della prima disavventura

- Trova la porta segreta oltre la camera principale in Santuari Mescolati per ricevere l'Emote scrollata di spalle

- Finisci tra i primi 5 in una partita per ricevere l'Aliante di emergenza

- Fai rotolare il masso della fuga per 100 metri in una singola partita (100) per ricevere l'Emoticon del dottor Jones

- Riponi un oggetto di rarità mitica o esotica in una tenda per ricevere lo Spray di fuga di Indy