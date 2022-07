Playstation Stars: ecco tutti i vantaggi del nuovo programma fedeltà di Sony

PlayStation Stars è un nuovo programma fedeltà ideato da Sony per "celebrare i giocatori e il loro percorso nel mondo del gaming". PlayStation Stars sarà gratuito al lancio che avverrà nel corso del 2022 . Una volta effettuata l’iscrizione, i giocatori potranno ottenere ricompense completando una serie di obiettivi e attività. Con la campagna “Monthly Check-In” (Check-in mensile) basterà giocare a qualunque titolo almeno una volta al mese per ricevere un premio. Altre campagne, invece, richiedono di vincere tornei, conquistare trofei specifici o persino diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo in una determinata regione.

Tutti gli abbonati a PlayStation Stars avranno l’opportunità di ottenere punti fedeltà. I punti possono essere riscattati da un catalogo che può includere fondi per il portafoglio PSN e prodotti del PlayStation Store selezionati. Come ulteriore vantaggio, i membri PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagnano automaticamente punti con gli acquisti effettuati sul PlayStation Store (un po' come i gettoni del Nintendo e-shop).

Inoltre, nell’ambito di PlayStation Stars, verranno introdotti nuovi premi chiamati “collezionabili digitali” ispirati alle molte IP dell'universo Sony. In poche parole saranno rappresentazioni digitali di "ciò che i fan di PlayStation apprezzano come statuette di personaggi dei giochi e device ispirati alla storia di Sony". Ci sarà sempre un nuovo collezionabile da ottenere, uno estremamente raro a cui ambire o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento.

"Questo è solo l’inizio di PlayStation Stars e il programma continuerà a evolversi nel corso del tempo" dicono da Sony. Al momento sono in corso alcuni test preliminari del programma prima del lancio che avverrà in diverse fasi nel corso dell’anno, in base alla regione.