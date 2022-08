Pokémon: annunciata ai mondiali una nuova mappa per Unite

Gli allenatori di tutto il mondo hanno appena iniziato a sfidarsi al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Pokémon GO, Pokkén Tournament DX e Pokémon UNITE all'ExCel London.

Durante la cerimonia di apertura il Presidente di The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara ha dato a tutti il benvenuto e ha condiviso alcune novità su Pokémon Masters EX e Pokémon UNITE. Per prima cosa, Ishihara ha annunciato che Ash e Pikachu faranno il loro debutto come Unità master in Pokémon Masters EX. Saranno la prima Unità ad avere un nuovo tipo di mossa: la sincromossa. Le sincromosse si attivano dopo aver soddisfatto determinate condizioni e infliggono molti più danni delle mosse normali. Ash e Pikachu saranno disponibile dalle 08:00 ora italiana del 28 agosto 2022 alle 07:59 del 17 ottobre 2022.

È stato inoltre annunciato che il Salotto Allenatori, una nuova funzione che vi permetterà di incontrare alcuni Allenatori storici in Pokémon Masters EX, sarà disponibile dalle 08:00 ora italiana del 25 agosto 2022. Tra i primi personaggi che sarà possibile invitare nel Salotto Allenatori ci saranno volti noti come Blu, Camilla e Lylia. Con il terzo anniversario di Pokémon Masters EX alle porte, potrete ottenere fino a 10mila gemme durante la campagna per la vigilia del terzo anniversario e trovare fino a 100 Unità grazie ai Ticket 10 ricerche Unità giornalieri.

Pokémon Unite, che ha festeggiato il suo primo anniversario a luglio di quest'anno, ha fatto il suo debutto ai mondiali con tante novità. È stata scoperta una nuova arena sull'isola di Heos: le Rovine celesti di Theia. Al centro della nuova mappa troverete il Pokémon leggendario Rayquaza, pronto ad affrontare qualsiasi sfidante. Potrete partecipare a lotte standard e competitive in quest'arena a partire dal 2 settembre 2022.

Ishihara ha inoltre assicurato che durante la cerimonia di chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon 2022, che si terrà il 21 agosto 2022, verranno rivelate delle novità sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la cui uscita in tutto il mondo è prevista per il 18 novembre 2022.