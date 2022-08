Destiny 2 Eclissi: nuova espansione, stagione, sottoclasse e sistema di reputazione spiegati

La nuova espansione di Destiny 2 esce il 28 febbraio 2023 e rivoluzionerà l'MMO di Bungie. Joe Blackburn, game director di Destiny 2, davanti a 300mila spettatori connessi in diretta su Twitch ha detto "Questo è l'inizo della fine, ecco a voi L'Eclissi ". E così ha introdotto tutti noi alla nuova espansione in arrivo su Destiny 2 l'anno prossimo.

Destiny 2 l'Eclissi: quello che sappiamo

Cominciamo dalle basi: Calus non è morto (ovviamente) e ha completato la sua trasformazione in discepolo del testimone. La sua nave e la sua nuova Legione Ombra sono atterrate su Nettuno nella città di Neomuna, una metropoli che l'umanità non conosceva e che è riuscita a sopravvivere al crollo. Le luci, l'architettura futuristica e i panorami mozzafiato sono in netto contrasto con l'architettura spesso decadente e materica a cui siamo abituati ed è già una gioia per gli occhi.

A popolare questa città sono i Cloudstriders (Cavalcanubi), dei nuovi personaggi di cui sappiamo pochissimo, solo che saranno i nostri alleati nella lotta alle legioni dell'oscurità. I nuovi soldati di Calus hanno messo la città sotto assedio e l'hanno popolata di dispositivi per la soppressione della luce. "Questa metropoli futuristica cambierà il modo in cui i player giocano, esplorano e combattono in Destiny - ha detto Blackburn - Il feeling che vogliamo dare è quesi quello di un tactical team che assedia un edificio".

La nuova sottoclasse dell'oscurità di Destiny 2

É stata presentata anche una nuova classe di nemici: i Tormentatori. Questi mini boss saranno ancora più temibili dei guardiani dell'alveare ma per sconfiggerli non avremo solo l'aiuto dei Cloudstriders, avremo una nuova sottoclasse dell'oscurità: la Telascura.

Questo nuovo potere ci permetterà di sbirciare nel tessuto stesso della realtà e tirarne i fili per manipolarlo a nostro piacimento. La prima nuova abilità mostrata, disponibile per tutte le classi, è stato il rampino, un nuovo modo di esplorare e combattere in Destiny. Pensate a un misto tra Bulletstorm e Just Cause, il rampino per i guardiani sarà una via di mezzo.

Gli stregoni saranno "i maestri della telecinesi" con abilità concentrate sulla distanza e una super che è sostanzialmente una salva di missili verdi. I titani avranno delle lame aggressive e rapide mentre i cacciatori avranno una specie di kunai legato a una corda da far girare intorno a se per un sacco di danno ad area.

State pur certi che in pvp sarà rotta per il primo mese di gioco perché così tanto movimento garantisce montagne di divertimento ma pochissima integrità competitiva. Non sappiamo molto altro su questa sottoclasse: il look è incredibile, le abilità sembrano uscite da The Matrix e non vediamo l'ora di provarla.

La nuova Stagione dei Tesori di Destiny 2

Disponibile da ora, la nuova stagione dei Destiny 2 sarà tutta a tema pirati. Eramis si è liberata dalla sua prigione di giaccio e ha reclutato criminali Elixni e Cabal per rintracciare dei misteriosi artefatti. Toccherà a noi mettere insieme un gruppo di fuorilegge altrettanto sconclusionato per fermarla. Chi meglio del Ramingo e di Mithrax per andare ad abbordare le navi nemiche e fermare la kell dell'oscurità?

Le nuove attività disponibili nella Stagione dei Tesori sono:

Scontro di ketch: un combattimento nave contro nave è il protagonista della nuova offensiva con matchmaking a 6 giocatori per impedire a Eramis e al suo equipaggio pirata di seminare il caos nella galassia.

Spedizione: Assemblando le mappe che troverete potrete impossessarvi dei tesori nascosti dei capitani di Eramis ma per farlo dovrete respingere gli equipaggi nemici in questa attività a tre giocatori.

Nascondiglio pirata: In questa attività incrocerete le lame con potenti pirati in missioni settimanali per conquistare le potenti reliquie tenute al sicuro nei loro nascondigli.

La chat è esplosa di soddisfazione non appena ha appreso che il nemico di questa stagione sarebbero stati i caduti perché tutte le loro armi ad arco saranno una manna per i nostri Amanti del Richio e le nostre build con la classe ad Arco 3.0. Solo per citare le novità principali (approfondiremo tutto in una guida separata): i cacciatori hanno una nuova super che lancia un singolo bastone ad arco contro un nemico creando un'area di danno. I titani hanno il loro slancio di icaro ma ad arco e in prima persona e un nuovo melee che oneshotta in pvp (non temete, è telefonatissimo e richiede di rimanere immobili per 4 secondi) e gli stregoni avranno delle anime ad arco ancora più forti e rapide.

Il raid disponibile già venerdì è King's Fall, lo sapevamo, e non sappiamo ancora nulla delle modifiche che sono state apportate, lo scopriremo al Worlds First.

Come funziona il nuovo sistema di reputazione di Destiny 2

Una delle novità più inaspettate di questa presentazione è stata l'introduzione di un nuovo sistema di reputazione all'interno di Destiny 2. Avrà due volti, uno basato sui livelli (che si guadagnano completando attività e aiutando altri giocatori a raggiungere gli stessi traguardi) e uno basato su degli elogi post game.

In base a quello che abbiamo visto (fateci sapere nei commenti se vi interessa un approfondimento dedicato) alla fine di ogni attività sarà possibile dare una valutazione ai propri compagni per premiare le loro skill di leadership, di spiegazione, di iniziativa e in una serie di altri parametri.

Questo sistema arriverà insieme a un nuovo sistema per trovare persone con cui giocare (il famoso LFG) con la possibilità di trovare compagni per raid, dungeon e attività di punta. Sulla carta tutte queste funzioni sono esattamente quello che la community chiedeva da tempo immemore, ora non resta che aspettare di scoprire come saranno implementate

Destiny 2 l'Eclissi uscirà il 28 febbraio su Steam, Playstation, Xbox, Stadia e per la prima volta sull'Epic Games Store. Se deciderete di lanciarvi nel gioco per la prima volta durante la prossima settimana non solo avrete tutte e 4 le espansioni in prova free to play ma riceverete gratuitamente il pacchetto per il trentesimo anniversario con tanto di Gjallahorn e segreta. Sono state anche annunciate collaborazioni con Fortnite e Fall Guys, qui trovate la guida completa.