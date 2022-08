NHL 23: l'hockey su ghiaccio di EA Sports si rinnova

Abbiamo dato uno sguardo in anteprima al nuovo titolo dedicato all'hockey su ghiaccio di EA sports. Come sempre quando si tratta delle release annuali dei giochi sportivi targati EA, ci sono anni in cui cambia tutto e anni in cui cambia poco. NHL 23 tende più al secondo gruppo ma porta con sé diverse novità per migliorare la qualità dell'esperienza per i fan.

Come in Fifa, quest'anno arriverà anche negli altri giochi EA Sports il cross play. "Il Cross platform matchmaking è una delle feature che ci sono state più richieste dai fan e ora è realtà - ha detto Mike Inglehart senior design director di EA. PlayStation e Xbox potranno giocare insieme e uno contro l'altro, sia in HUT che in altre modalità. Potrete scontrarvi solo nella stessa generazione di console (PS4 vs Xbox One e PS5 vs SeriesX), non ci sarà matchmaking cross gen".

L'altra grande novità di quest'anno è l'aggiunta del campionato femminile di hockey, celebrato anche con una cover doppia, proprio come in Fifa. Sarah Nurse, prima cover athlete di NHL, sarà la star di copertina insieme a Trevor Zagras, astro nascente dei Anheim Ducks. "Sono onorata ed emozionata di essere la prima donna in copertina di un videogioco NHL - ha detto Nurse - Il campionato femminile di Hockey è qui per restare e venire celebrati in game è davvero una figata".

Le cover star non sono solo volti noti per vendere il gioco: le loro mosse iconiche dell'hockey reale sono state digitalizzate per poter essere usate in game. Si chiamano X-Factor e sorprenderanno i vostri avversari.

Lato tecnico sono state mostrate diverse innovazioni chiamate last chance puck movement. In pratica, grazie a una moltitudine di nuove animazioni, nei momenti più tesi e combattuti potrete interagire con il puck a distanze maggiori. Questo permetterà di moltiplicare salvataggi o mosse offensive dell'ultimo secondo per gabbare il portiere.

A livello estetico le novità principali sono 2: un pubblico un po' più vivo che reagisce agli eventi in campo e un tracking e un'illuminazione migliorati dei graffi che i pattini lasciano sul ghiaccio.

Il gioco è quello che ricordate, se siete fan della serie, mentre chi volesse sperimentare il quarto sport più popolare d'America avrà tra le mani un prodotto divertente per trascorrere qualche pomeriggio.

NHL 23 uscirà il 14 ottobre per current e last gen ma non per PC.