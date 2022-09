YU-GI-OH! Cross Duel è il cardgame digitale che non ti aspetti: anteprima

Spesso si usa l'espressione "non c'è bisogno di reinventare la ruota" in senso negativo, per sottolineare uno sforzo futile. Nel caso di Konami , però, usarla è un complimento perché il publisher giapponese ha deciso di reinventare il suo popolarissimo gioco di carte collezionabili in modo decisamente intrigante.

Attention Duelists: It's almost time to #YuGiOhCROSSDUEL!



Get ready to Duel in a whole new way on September 6. Will you become the new King of Games?



Pre-Register here: https://t.co/bkpjHU58kg pic.twitter.com/PLXdKI57It — YGOCrossDuel (@YGOCrossDuel) August 31, 2022

La premessa di Cross Duel è racchiusa nel nome: 4 giocatori si affrontano in un tutti contro tutti disposti a croce con dei "binari" che li collegano. Ogni player posiziona su queste linee dei mostri per attaccare chi è alla sua sinistra, alla sua destra e davanti a lui. La struttura base (mostri, carte magie, carte trappola ed evocazioni) è invariata ma la strategia di combattimento è completamente diversa.

Cominciamo dalle cose più importanti: potrete diventare amici di Seto Kaiba e questo da solo vale almeno la prova del gioco. Tornando seri, quello che ci ha più stupito di questo nuovo gioco è il suo innovativo aspetto PvE: in Yu-Gi-Oh! Cross Duel ci saranno i raid.

L'interfaccia è la stessa (4 giocatori disposti a X intorno a un tavolo) ma al centro ci sarà un boss che i player dovranno sconfiggere tutti insieme con il loro mazzo di carte. Ci sono delle meccaniche di stun per poterlo attaccare ed è prevista una rotazione periodica. Altra novità per l'universo sono le cure: sia giocando PvE sia quando si gioca 2v2 potrete "attaccare" le creature evocate dai vostri alleati trasformando il danno dei vostri mostri in cure.

Da Konami, in particolare Sadie Flayeh, PR lead per Yu-Gi-Oh Europe, garantiscono che il gioco sarà "molto accessibile per i nuovi giocatori, ma anche profondo e sfaccettato per fare contenti i veterani". Ci sarà anche una modalità single player in cui si gioca 2v2: voi e un'AI contro altre 2 AI. Qui splenderà una delle feature che i fan dell'universo di Yu-Gi ameranno di più: potrete giocare con e contro i personaggi delle 7 serie animate del franchise, tutti con voice acting dei doppiatori originali.

Come si gioca a Yu-Gi-Oh! Cross Duel

- Tutti e quattro i giocatori sono collegati da linee che formano una croce

- Ad ogni turno, ogni Duellante può evocare fino a tre mostri in Posizione di Attacco o in Posizione di Difesa

- I mostri in Posizione di Attacco si muovono lungo la linea verso un altro giocatore

- I Mostri in Posizione di Difesa restano fermi; pronti a proteggersi

- Quando i mostri si scontrano sulla stessa linea combattono

- Il mostro con il punteggio più alto vince, eliminando l'altro. L'odine di scontro è: prima si scontrano i giocatori di fronte, poi i giocatori ai lati, chi vince ciascuna delle due lotte si affronta

- Quando un mostro raggiunge un Duellante avversario, lo attacca direttamente

- Ci sono 8 turni in un Duello Classificato standard, ciascuno con 2 fasi:

>Main Phase in cui evocare mostri e posizionare carte Trappola

>Battle Phase in cui attivare le Carte Magia e muovere i propri mostri

- Ogni giocatore ha un pool di Life Point e quando un mostro attacca direttamente un giocatore, quel giocatore perde tanti Life Point quanti punti attacco ha il mostro

- Il proprietario di un mostro che attacca direttamente un avversario guadagna tanti life points quanti il suo rivale ne ha persi

- Alla fine del duello il giocatore con più LP vince.

Lo spettro del Pay to Win

Come tutti i giochi free to play per mobile, lo spettro del pay to win aleggia anche su Yu-Gi-Oh! Cross Duel a causa di una nuova meccanica che permette di "potenziare" alcune carte. Costruendo ogni deck dovrete scegliere un mostro "comandante" (chi gioca il formato Commander di Magic ha già capito) di cui potrete sbloccare dei potenziamenti permanenti. Le valute di gioco sono tante e confuse e ve le spiegheremo bene in fase di recensione quindi resta da capire quanto questi potenziamenti diano un vantaggio competitivo al deck e quanti soldi veri si dovranno spendere per ottenerli.

Infine è già confermata l'esistenza delle ranked (partite classificate) e di un sistema a stagioni che farà ruotare i boss dei raid, introdurrà nuove carte standard e nuovi comandanti.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel uscirà il 6 settembre per iOS e Android e sarà Free to play. Se il gioco vi intriga e, come chi scrive, non vedete l'ora di provarlo, siete ancora in tempo per pre-registrarvi e contribuire allo sblocco di tanti bonus, qui vi spieghiamo come fare.