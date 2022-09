Fifa 23 valutazioni: Inter in testa, seguono Juventus e Milan

Aspettando l'anteprima (in lavorazione) e l'uscita di Fifa 23, possiamo dare un'occhiata alle valutazioni di 7 delle 13 squadre del campionato. Dal colossale leak che ha colpito Fifa 23 nei giorni scorsi sono trapelate moltissime informazioni sul capitolo finale targato FIFA-EA. Le informazioni più richieste sono senza dubbio le valutazioni dei giocatori, per questo abbiamo raccolto tutto quello che siamo riusciti a trovare sulle squadre italiane.

A un primo sguardo, stupisce subito l'87 del portiere del Milan Maignan che molti hanno considerato esagerato nonostante la vittoria in League one con il Lilla prima dell'arrivo in Italia. A parimertito, con 86 punti, troviamo le stelle della Serie A: Martinez, Lukaku, Brozovic, Szczesny, Immobile, Milinkovic-Savic e Dybala.

Se dovessimo fare una classifica, considerando come parametro il numero di giocatori con una valutazione maggiore o uguale a 80, l'Inter sarebbe in testa con ben 17 giocatori su 19. Seguono la Juventus con 13 e il Milan con 10 che però ha in squadra il miglior player della Serie A: Maignan.

Inter

Martinez – 86

Lukaku – 86

Brozovic – 86

Calhanoglu – 84

Barella – 86

Bastoni – 84

De Vrij – 84

Skriniar – 84

Handanovic – 84

Dzeko – 84

Onana – 82

Dumfries – 82

Gosens – 82

Acerbi – 82

Correa – 80

Mkhitaryan – 80

Darmian – 80

D’Ambrosio – 78

Dimarco – 78

Juventus

Szczesny – 86

Pogba – 85

Di Maria – 84

Vlahovic – 84

Chiesa – 84

Bonucci – 84

Bremer – 83

Cuadrado – 83

Locatelli – 82

McKennie – 80

Alex Sandro – 80

Danilo – 80

Rabiot – 80

Perin – 79

Kean – 78

De Sciglio – 76

Rugani – 76

Gatti – 74

Pinsoglio – 73

Kaio Jorge – 71

Aké – 70

Miretti – 70

Soulé – 68

Milan

Maignan – 87

Theo – 85

Tonali – 84

Tomori – 84

Leao – 84

Kjaer – 82

Giroud – 82

Bennacer – 82

Calabria – 80

Rebic – 80

Saelemaeker – 78

Brahim – 78

Kalulu – 78

Messias – 78

Krunic – 77

Tatarusanu – 76

Bakayoko – 75

Ballo-toure – 72

Roma

Dybala – 86

Pellegrini – 84

Abraham – 82

Spinazzola – 82

Rui Patricio – 82

Zaniolo – 81

Mancini – 81

Smalling – 81

Cristante – 80

Wijnaldum – 80

Karsdorp – 80

Ibanez – 79

Matic – 79

El Shaarawy – 77

Celik – 76

Kumbulla – 75

Shomurodov – 75

Svilar – 69

Napoli

Osimhen – 83

Zielinski – 83

Di Lorenzo – 82

Politano – 81

Lobotka – 81

Lozano – 81

Anguissa – 81

Rrahmani – 80

Kim Min Jae – 79

Mario Rui – 78

Elmas – 78

Meret – 78

Olivera – 77

Juan Jesus – 76

Kvaratskhelia – 74

Lazio

Immobile – 86

Milinkovic-Savic – 86

Luis Alberto – 83

Romagnoli – 80

Zaccagni – 79

Felipe Anderson – 79

Lazzari – 79

Marusic – 79

Pedro – 79

Maximiano – 79

Vecino – 77

Casale – 76

Cataldi – 76

Patric – 75

Basic – 75

Cancellieri – 73

Fiorentina

Gonzales – 80

Biraghi – 80

Milenkovic – 80

Jovic – 79

Bonaventura – 78

Gollini – 78

Ikone – 78

Cabral – 77

Saponara – 76

Amrabat – 76

Igor – 76

Zurkowski – 76

Martinez Quarta – 76

Terracciano – 76

Duncan – 75

Sottil – 75

Dodo – 75

Mandragora – 75