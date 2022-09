Fifa 23: Benzema Batte Ronaldo nei nuovi top 23 - le valutazioni di FUT

Senza ulteriori indugi ecco le valutazioni dei 23 giocatori migliori di Fifa 23! Da Messi a Ronaldo, da Lewandowski a Mbappé, questi giocatori sono al top, ma solo uno può essere incoronato il migliore in assoluto.

Ecco la classifica definitiva dei Top 23 di Fifa 23:

Karim Benzema, 91 - Real Madrid

Robert Lewandowski, 91 - FC Barcelona

Kylian Mbappé, 91 - Paris Saint-Germain

Kevin De Bruyne, 91 - Manchester City

Lionel Messi, 91 - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah, 90 - Liverpool

Virgil van Dijk, 90 - Liverpool

Cristiano Ronaldo, 90 - Manchester United

Thibaut Courtois, 90 - Real Madrid

Manuel Neuer, 90 - Bayern München

Neymar Jr, 89 - Paris Saint-Germain

Son Heung-min, 89 - Tottenham Hotspur

Sadio Mané, 89 - Bayern München

Joshua Kimmich, 89 - Bayern München

Casemiro, 89 - Manchester United

Alisson, 89 - Liverpool

Harry Kane, 89 - Tottenham Hotspur

Ederson, 89 - Manchester City

N'Golo Kanté, 89 - Chelsea

Jan Oblak, 89 - Atlético de Madrid

Erling Haaland, 88 - Manchester City

Toni Kroos, 88 - Real Madrid

Marquinhos, 88 - Paris Saint-Germain

Nel corso della prossima settimana, EA continuerà a rilasciare valutazioni e classifiche come i migliori giocatori della Premier League, le 5 stelle della Bundesliga e molto altro. Entro fine della settimana, vi avremo svelato le valutazioni dei 1.000 giocatori migliori e potrete iniziare a discutere dei vostri prossimi titolari.

Inoltre, il 21-22 settembre sarà presentato il Women's Ratings, che offrirà ai fan uno sguardo nuovo sulla più autentica integrazione di sempre per i campionati femminili.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato per Fifa 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022.