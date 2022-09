Gta 6, ecco tutte le novità del gameplay

Uno dei più grandi leak ha scombussolato il mondo dei videogiochi e non solo. Nel weekend appena trascorso, infatti, sono trapelate su internet le prime immagini del prossimo Grand Theft Auto. Oltre 90 video in anteprima lanciati in pasto a milioni e milioni di curiosi che ha portato Rockstar a confermare il leak, definendolo illegale (non c’erano dubbi, ndr). Le spiacevoli sorprese, però, per il publisher a stelle e strisce non finiscono qui. Perché l’utente che per primo ha condiviso i footage di Gta 6 avrebbe chiesto un riscatto per cessare la pubblicazione di video e immagini.