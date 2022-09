La Ternana entra negli esports

La Ternana, club che milita nella Serie B di calcio italiana, entrerà nel mondo dell’esports grazie alla collaborazione intrapresa con Wearena, network di parchi di intrattenimento digitali, leader nell’organizzazione di competizioni esportive. In virtù di questa partnership la società calcistica fondata nel 1925 intraprenderà un importante percorso di avvicinamento al mondo degli esports , in cui WeArena vanta un know how unico essendo il più grande network di parchi di intrattenimento digitale d'Europa e potendo contare su una sezione dedicata alla gestione di team esportivi per Club e leghe sportive.

Attenzione ai giovani

Tale progetto coinvolgerà, rendendola protagonista, la community locale di giovani, la quale sarà ingaggiata con attività professionalizzanti e formative che ruoteranno attorno ai principi fondanti dello sport. Sport che vedrà quindi l’avvio di una nuova fruizione, parallela e complementare a quella tradizionale. Nel merito delle attività professionalizzanti e formative, determinante sarà l’apporto fornito da Unicusano, con cui Ternana Calcio vanta uno stretto legame, specializzata nell’erogare la didattica in modalità sia telematica che integrata.

Una nuova dimensione dello sport

Paolo Tagliavento, Vice Presidente di Ternana Calcio, ha commentato: “Con questa partnership apriamo un nuovo capitolo della nostra storia, avvicinandoci ulteriormente ai giovani e in generale ai nostri tifosi, che potranno conoscere e vivere lo sport in una nuova dimensione. In WeArena abbiamo trovato un partner d’eccezione, che consentirà al club di strutturarsi per essere presente nel mondo digitale dell’esports”. Francesco Monastero, founder & cei Wearena, ha dichiarato: “La mission di WeArena è quella di far crescere il settore eSportivo in Italia e, parallelamente, di dare un supporto ai club di calcio nel creare una struttura dedicata in grado di far emergere professionalità e portare nuove revenue. La collaborazione con Ternana Calcio permetterà a WeArena di accrescere il peso del proprio percorso e di portare valore aggiunto all’intero territorio di riferimento”.