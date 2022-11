Samsung entra nel metaverso con un videogioco

Il futuro tecnologico e, soprattutto, virtuale fa ormai parte della vita comune di tutti i giorni da quanto si è ampiamente diffuso il concetto di metaverso che ha permesso di creare degli universi digitali in cui non solo i singoli individui ma brand, società e gruppi di persone possono incontrarsi, farsi conoscere e pubblicizzare prodotti come un vero e proprio mondo virtuale alternativo. Ultima in ordine di tempo ad annunciare il proprio ingresso è stata Samsung, in occasione della quinta puntata di Gamelab.

Il gaming su Roblox

Durante il consueto appuntamento mensile con Gamelab, serie di dirette streaming organizzate dai Morning Stars, una delle principali organizzazioni esports in Italia gestita dalla società Dive Esports, i quattro creator ospiti della puntata si sono sfidati in una serie di partite su Fortnite, tra cui anche delle death run. Xiuder, Piz, Efesto e AndyTTK hanno interagito con fan e appassionati dalla chat ma hanno anche avuto l’occasione di giocare in anteprima al primo dei numerosi livello del Samsung Smart Adventure, titolo che Samsung ha presentato come un ponte tra il mondo del gaming e il metaverso, segnando di fatto l'ingresso del brand nel metaverso.

Verso la Milan Games Week

La puntata di Gamelab è stata anche l’occasione per ricordare che i Morning Stars saranno presenti alla prossima Milan Games Week dal 25 al 27 novembre 2022. IL 25 sarà anche il giorno in cui Samsung Smart Adventures sarà disponibile per tutti su Roblox: per l’occasione sarà possibile provarlo proprio allo stand di Dive Esports, il Dive Space powered by Samsung che troverete al numero E35 nel padiglione 20. Per chi fosse interessato alla puntata di oggi, può recuperarla in differita sul canale Twitch dei Morning Stars.