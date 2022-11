Inter, c'è l'accordo con un noto team esports

Un altro accordo di livello assoluto per Mkers. L’organizzazione italiana apre le porte del suo impero anche all’Inter, che cercherà di aumentare la sua presenza nel mondo dell’esports. “La collaborazione con un’azienda come Mkers – le parole di Alessandro Antonello, Ceo Corporate di Inter - permetterà al nostro Club di sviluppare ulteriormente il progetto esports, di importanza strategica per l’Inter nell’ottica di proseguire nel percorso di innovazione e dialogo con le nuove generazioni di tutto il mondo”.