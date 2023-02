BCS: la finale in H-Farm

Ufficialmente partite il 12 gennaio con la selezione dei roster a opera dei capitani, le Baolo Championship Series si avviano alla loro conclusione naturale, almeno per questa prima parte della stagione 2023. Per chi non le conoscesse le Baolo Championship Series sono un evento community inizialmente organizzato dallo streamer di League of Legends Paolocannone, ispirato alle Tyler1 Championship Series dell’influencer nordamericano Tyler Steinkamp, oggi realizzato e gestito insieme alla media company Qlash. Nonostante sia un torneo che coinvolge i principali streamer italiani di League of Legends, le Bcs sono a tutti gli effetti un evento competitivo che ogni singolo team vuole vincere e che registra ogni anno sempre più interesse da parte degli spettatori.

L'evoluzione della BCS

Nel tempo la Bcs si è evoluta crescendo sia in numeri, in attenzione degli spettatori e mediatica, coinvolgendo sempre più personalità della community del moba targato Riot Games. Proprio il publisher per questa edizione ha voluto sostenere l’iniziativa collaborando attivamente con i Qlash (che organizzeranno anche il Circuito Tormenta) per promuovere in tal modo l’inizio della nuova stagione 2023 di League of Legends.

Insieme a Riot Games anche la collaborazione con Xbox Italia: da qualche tempo infatti il game pass di Microsoft permette di sbloccare, per tutto il tempo in cui è attivo, i campioni di League of Legends, gli agenti di Valorant e altri contenuti legati ai titoli Riot. In questo le tre realtà hanno cercato di collaborare per unire l’intera community ancora di più sotto lo stendardo di League.

Come funziona

Il formato è molto semplice: sono stati scelti dieci capitani che hanno formato nella fase di draft le proprie squadre per poi affrontarsi in due gironi da cinque. Le migliori hanno conquistato l’accesso alla fase finale playoff che si concluderà il 5 febbraio 2023 presso H-Farm, l’avveniristico campus tra le campagne di Roncade, a pochi chilometri dalla gaming house degli stessi Qlash.

Come rivelato dagli organizzatori, nell’arco di poche ore la finale, aperta al pubblico, ha registrato oltre 400 biglietti (gratuiti) per l’accesso dal vivo e incontrare i propri streamer preferiti. In ogni caso sarebbero ancora disponibili alcuni posti, sempre previa registrazione sul sito ufficiale della competizione.

Chi ci sarà in finale

Ad affrontarsi in finale saranno il team di Counter, composto da Midna, Lazuriel, CuginoRap, lo stesso Counter e Allerendys, contro il team di Paolocannone di cui fanno parte Kyrenis, Balotelli777, Minuts, Creon e ovviamente Paolocannone. Si tratterà di una vera e propria serie Best of 5 dal sapore competitivo: il tutto, ovviamente, in diretta streaming come sempre sul canale Twitch di Paolocannone.

Il team di Counter è arrivato in finale dopo aver superato quello di DarkChri per 2-1; stesso punteggio per Paolocannone contro Sparapaw in due match decisamente combattuti che hanno alzato enormemente le aspettative per lo spettacolo della finale.