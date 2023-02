Rainbow Six Siege: abbiamo provato in anteprima la nuova operatrice Brava

Come ogni stagione inaugurale di un nuovo anno, una nuova operatrice farà il suo ingresso tra i corridoi delle mappe di Siege portando con sé un gadget destinato a rivoluzionare il gamplay di attaccanti e difensori. Brava è un'operatrice esperta di tecnologie avanzate e, per mostrare con orgoglio la sua identità brasiliana, indossa sempre la sua patch con il capibara. Ha una personalità estroversa e vivace ed è un'operatrice rapida ed efficiente: ha velocità 3 e salute 1 e a livello estetico non indossa attrezzatura pesante a strati multipli ma ha look minimalista e professionale.

Il suo gadget serve a disturbare l'elettronica a distanza. Orignariamente, a livello di concept, era un fucile anti drone che poi è stato miniaturizzato e montato su una macchinina radiocomandata "una specie di mini carro armato" dicono gli sviluppatori. Si chiama Drone Kludge ed è stato pensato per essere un potente strumento di osservazione per sabotare i dispositivi elettronici dei difensori. Potrà hackerare i droni Hawkeye o le torrette di Maestro per far ribellare gli strumenti difensivi contro i loro proprietari. Brava e IQ hanno una sinergia perfetta perché IQ può segnalare a Brfava i dispositivi da hackerare. Thatcher, poi, può usare il suo EMP per aiutare il drone disattivando i Jammer di Mute che, se disattivat, potranno essere hackerati. Questo gadget è anche molto sinergico con i breacher perché può rimuovere l'elettricità o altri ostacoli tech al loro ingresso in un site.

I counter naturali di Brava, poi, sono Solis, Mozzie (con cui è possibile rubare il drone per hackerare i dispositivi degli attaccanti) e Vigil che può usare la sua abilità per nascondersi al drone e distruggerlo. La nuova operatrice brasiliana, poi, è armata o con un Para 308, un fucile d'assalto a cadenza bassa, o con il Camrs, un DMR. Ha un super shortie come secondaria o una pistola. come equipaggiamento ha una Claymore (fondamentale per difendersi mentre usa il drone perché ha una prospettiva in prima persona) o una granata fumogena.

Dal punto di vista dei miglioramenti alla qualità della vita in game, gli sviluppatori hanno un piano per combattere il cosiddetto input spoofing ovvero quando un giocatore usa dei dispositivi per giocare con mouse e tastiera su console, dove tutti usano un controller. Nei mesi scorsi è stato applicato in background un software per individuare chi usava questa pratica e a partire dalla metà della prossima stagione andrà live un sistema per aggiungere una latenza sempre maggiore a chi viene beccato. Per disattivare questa penalità basta staccare la tastiera e tornare al controller. Tutte queste modifiche sono state progettate e testate insieme al team dell'accessibilità quindi andranno a colpire solo i cheater e non chi ha problemi di accessibilità. Sul fronte dell'anti tossicità, poi, verrà lanciata una versione evoluta del sistema di reputazione che aggiungerà delle penalità per chi disturba nella chat vocale. L'obiettivo è ridurre al minimo i messaggi di odio e la cattiva condotta per cui se verrà segnalato un abuso della chat vocale, questa verrà bloccata in automatico per 30 match.

Nuovi giocatori e veterani, poi, potranno sfruttare le nuove funzioni di onboarding come le sfide per principianti - chiamate specialty challenges - che faranno da nuovo strumento di progressione per crescere e conoscere i diversi aspetti di Siege. Queste sfide saranno organizzate in gruppi chiamati operator specialities e quindi seprarate in base al ruolo che si vuole approfondire. Tutto questo serve a imparare e a conoscere meglio gli operatori e a sbloccare ricompense come booster di fama e un operatore di quella categoria una volta terminate tutte le sfide.

Lato bilanciamento è finalmente in arrivo un'evoluzione del sistema di ricarica per renderlo più realistico perché in fase di ricarica il giocatore deve sentirsi scoperto e vulnerabile. Cancellare l'animazione della non farà più ricomparire il caricatore magicamente: un volta rimosso rimarrà un singolo proiettile nell'arma finché non sarà completata l'animazione di ricarica. "Questa aggiunta è fondamentale per ridare a questo momento la sua vulnerabilità intrinseca" dicono i dev. Lato operatori, poi, verrà fatta una rilavorazione di Zero che non è in una cattiva posizione ma il suo gadget è molto rumoroso quando passa dall'altra parte del muro. Con la nuova espansione la perforazione della parete non sarà più automatica ma sarà lui a decidere quando attivarla. Verrà potenziata anche la modalità osservazione per cui anche i compagni di squadra potranno decidere da che parete guardare ma non perforare la parete se non è ancora stato fatto. Operation Commanding Force sarà disponibile il 7 marzo ma le novità annunciate da Ubisoft per quanto riguarda Rainbow Six Siege non finiscono qui: a questo link trovate il nostro approfondimento sul futuro degli esports del titolo e su come cambieranno nel corso del 2023.